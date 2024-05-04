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Бизнес ,  
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Tesla подала в суд на Tesla Power

Американская Tesla подала в суд на Tesla Power из Индии за копирование названия
Tesla потребовала от компании со схожем названием из Индии прекратить использовать ее бренд в рекламе и указала, что клиенты направляют ей жалобы за аккумуляторы индийской компании, что вредит деловым интересам
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Фото: / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Американский автопроизводитель Tesla подал в суд на индийского производителя аккумуляторов Tesla Power за незаконное использование товарного знака, передает India Times.

Иск направлен в Верховный суд Индии. Представитель американской компании Чандер Лалл указал, что использование аналогичного названия индийской компанией вызывает путаницу у потребителей и вредит интересам автопроизводителя. Клиенты индийской Tesla Power направляют жалобы в Tesla, полагая, что компании связаны, рассказал адвокат. Кроме того, Tesla Power рекламировалась в индийских газетах как компания по производству электромобилей и использовала логотип Tesla.

Судья Аниш Дайал запретил Tesla Power публиковать любую рекламу с упоминанием электромобилей и товарным знаком Tesla до 22 мая, когда состоится следующее заседание.

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Tesla Power указывает, что она не производит аккумуляторы для электромобилей, а продает свинцово-кислотные аккумуляторы, используемые в обычных транспортных средствах и инверторах. Представители компании заверили, что не планировали выходить на рынок электромобилей, а реклама с торговой маркой Tesla связана с партнерством с другой индийской компанией. В то же время, подчеркнули адвокаты, Tesla Power занимается бизнесом уже много лет и имеет более миллиона клиентов в Индии.

Индию планирует посетить в ближайшее время глава Tesla Илон Маск. Как пишет Business Today, компания намеревается инвестировать в индийскую промышленность примерно $30 млрд в течение следующих пяти лет. Деньги будут направлены, в частности, на строительство завода по производству аккумуляторов.

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Tesla Индия США Илон Маск
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