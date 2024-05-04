Концерт барда Никитина отменили после доносов за «финансирование ВСУ»

Семью бардов Никитиных обвинили в планах финансировать ВСУ, они это опровергли. Площадка объяснила отмену концерта здоровьем Татьяны Никитиной и «полемикой по поводу их имен, которая идет в интернете»

Сергей Никитин (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Концерт барда Сергея Никитина в Центре авторской песни (ЦАП) отменен, говорится на сайте концертного зала.

Выступление планировалось провести 13 июня в честь 80-летия барда, на него уже продавались билеты.

В Центре авторской песни объяснили отмену концерта плохим самочувствием супруги барда Татьяны, с которой он выступает, и усталостью от большого числа концертов. «Он говорит, что в июне мы не приедем точно. Если рассеются тучи, то, может быть, мы приедем в июле», — пересказала слова Сергея Никитина представитель ЦАП каналу «Подъём». Она также добавила, что бардов «сильно насторожила вот эта вот полемика по поводу их имен, которая идет в интернете».

РБК обратился за комментарием к Сергею Никитину и направил запрос в московский Центр авторской песни.

Сергей и Татьяна Никитины исполнили песни «Я спросил у ясеня» в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и «Александра, Александра» в «Москва слезам не верит». Бард признан заслуженным деятелем искусств России.

В апреле вокруг пары Никитиных разгорелся скандал, сообщал RTVI. Поводом стал анонс их участия в фестивале «Возраст счастья. Продолжение следует», который запланирован на конец мая в Черногории. Его организатор — одноименный проект основателя издательского дома «Коммерсантъ» Владимира Яковлева. Проект направлен на русскоязычную аудиторию по всему миру для помощи людям «после 40 лет принять и научиться реализовывать новую стратегическую цель нового этапа жизни — радость, находить свое «продолжение следует» после всего того, что с нами случилось». В фестивале примут участие Дмитрий Быков (признан иноагентом), Вера Полозкова, Чулпан Хаматова и другие. Украина в программе фестиваля не упоминалась.

Regnum в середине апреля обвинило Сергея и Татьяну Никитиных в планах перечислить гонорары на помощь Украине после выступления в Черногории. Издание утверждало, что барды записывают «антироссийские ролики» и осуждают действия России. Затем движение «Сорок сороков» отправило донос в Минюст и Следственный комитет с просьбой проверить действия Никитиных на предмет содействия терроризму (ст. 205.1 УК, до 15 лет колонии) и соответствие статусу иноагентов.

Никитины опровергли обвинения и подчеркнули, что никогда не финансировали ВСУ и не планировали этого делать, но из-за скандала решили отказаться от участия в фестивале. «Мы никогда не пели в угоду политики и политикам, не ждали от государства никаких благ — квартир, должностей и гонораров. Может то, что мы держали спину прямо в любых ситуациях, то, что порядочность, уважение к человеку, честность для нас не пустой звук, люди чувствовали и ценили. <...> Русский язык и Россия — наше Отечество», — подчеркнули барды.