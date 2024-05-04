Президенты Гвинеи-Биссау и Лаоса приедут на парад Победы

Президенты Гвинеи-Биссау и Лаоса приедут в Москву на парад Победы

Ожидается и визит президента Казахстана Токаева

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Президенты Лаоса Тхонглун Сисулит и Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало приедут в Россию и примут участие в параде Победы 9 мая, сообщили ТАСС в посольствах этих стран.

Москву собирается 8 и 9 мая посетить также казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев, рассказал госагентству посол в России Даурен Абаев. Дипломат при этом не уточнил, собирается ли политик присутствовать на параде.

Гвинея-Биссау в 2022 году поддержала резолюцию Генассамблеи ООН о непризнании присоединения Россией Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Лаос тогда воздержался. В справке российского МИДа сказано, что бюджет Гвинеи-Биссау на 80% формируется за счет зарубежной финансовой помощи. Большинство (70%) населения проживают за чертой бедности, а 31% — в абсолютной бедности, зарабатывая менее доллара в день, в стране дефицит еды и предметов первой необходимости. МИД также указывал на «нестабильную внутриполитическую ситуацию» из-за оспариваемой легитимности Умару Сисоку Эмбало.

В прошлом году на парад Победы в Москву приехали семь иностранных лидеров: Токаев, президенты Туркмении Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Белоруссии Александр Лукашенко, премьер Армении Никол Пашинян.

В 2022 году российские власти не приглашали иностранных лидеров на парад в Москву в честь 77-летия Победы, тогда Кремль пояснил: «Дело в том, что это не юбилейная дата». В 2024 году празднуется 79-летие со дня победы над нацизмом.