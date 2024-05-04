 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Президенты Гвинеи-Биссау и Лаоса приедут на парад Победы

Президенты Гвинеи-Биссау и Лаоса приедут в Москву на парад Победы
Ожидается и визит президента Казахстана Токаева
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Президенты Лаоса Тхонглун Сисулит и Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало приедут в Россию и примут участие в параде Победы 9 мая, сообщили ТАСС в посольствах этих стран.

Москву собирается 8 и 9 мая посетить также казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев, рассказал госагентству посол в России Даурен Абаев. Дипломат при этом не уточнил, собирается ли политик присутствовать на параде.

Гвинея-Биссау в 2022 году поддержала резолюцию Генассамблеи ООН о непризнании присоединения Россией Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Лаос тогда воздержался.

В справке российского МИДа сказано, что бюджет Гвинеи-Биссау на 80% формируется за счет зарубежной финансовой помощи. Большинство (70%) населения проживают за чертой бедности, а 31% — в абсолютной бедности, зарабатывая менее доллара в день, в стране дефицит еды и предметов первой необходимости. МИД также указывал на «нестабильную внутриполитическую ситуацию» из-за оспариваемой легитимности Умару Сисоку Эмбало.

В прошлом году на парад Победы в Москву приехали семь иностранных лидеров: Токаев, президенты Туркмении Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Белоруссии Александр Лукашенко, премьер Армении Никол Пашинян.

В 2022 году российские власти не приглашали иностранных лидеров на парад в Москву в честь 77-летия Победы, тогда Кремль пояснил: «Дело в том, что это не юбилейная дата». В 2024 году празднуется 79-летие со дня победы над нацизмом.

Стала известна дата визита Путина в Китай

Китай запустил миссию по сбору грунта с обратной стороны Луны. Видео

В Кремле прокомментировали заявление Макрона об отправке войск на Украину

Советники Украины перед началом военных действий советовали ей сдаться

США начали перебрасывать из ОАЭ в Катар истребители и беспилотники

В Госдуме предложили легализовать продажу «красивых» автономеров

Apple объявила о самом крупном байбэке за всю историю рынка США

В США женщина дважды за 10 недель выиграла $1 млн в лотерею

Жулин раскрыл тайну фигуристов о полупьяных прокатах
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Лаос Гвинея-Бисау Парад Победы
Материалы по теме
Синоптик рассказал о заморозках и снеге на 9 Мая в Москве
Общество
В центре Москвы ограничат работу магазинов и кафе в связи с парадом 9 мая
Бизнес
МВД перед 9 Мая раскрыло новую схему мошенничества с ветеранами
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 98,56 (-0,08) Инвестиции, 03 мая, 16:44 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 91,69 (-0,36) Инвестиции, 03 мая, 16:44
В Курской области в результате обстрела Успеновки загорелись два дома Политика, 13:39
На северо-востоке Москвы произошел пожар в недостроенной многоэтажке Город, 13:29
Bild назвала трех основных кандидатов на пост главного тренера «Баварии» Спорт, 13:28
На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за заморозков Общество, 13:17
Президенты Гвинеи-Биссау и Лаоса приедут на парад Победы Политика, 13:06
В Белгороде запустили сигнал ракетной опасности Политика, 12:52
Глава МОК заявил о готовности искупаться в Сене перед Олимпиадой Спорт, 12:44
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В Свердловской области из-за снега без света остались 79 тыс. человек Общество, 12:37
«Аэрофлот» объяснил внеплановую посадку рейса Пхукет — Красноярск в Китае Общество, 12:25
В Дарданеллах у шедшего в Россию танкера вышел из строя двигатель Бизнес, 12:15
МИД увидел серьезную подготовку НАТО к потенциальному конфликту с Россией Политика, 12:06
The Times назвала Тухеля кандидатом на пост главного тренера МЮ Спорт, 12:01
Tesla подала в суд на Tesla Power Бизнес, 11:49
Конгрессмена США обвинили во взятках из Азербайджана и Мексики Политика, 11:44