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Латвийский вратарь побил рекорд и вывел клуб НХЛ в 1/4 финала плей-офф

Латвийский вратарь-новичок Шилов вывел «Ванкувер» в 1/4 финала плей-офф НХЛ
Артур Шилов, который занял место в воротах «Ванкувера» после травм двух основных голкиперов, сделал шатаут в решающем матче серии первого раунда против «Нэшвилла»
Артур Шилов
Артур Шилов (Фото: Steve Roberts / USA TODAY Sports / Reuters)

«Ванкувер Кэнакс» в гостях обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счетом 1:0 в шестом матче серии первого раунда плей-офф и вышел в 1/4 финала.

Единственную шайбу забросил Пиус Зутер на 59-й минуте.

Счет в серии до четырех побед стал 4–2 в пользу «Ванкувера». В 1/4 финала «Кэнакс» сыграют против «Эдмонтон Ойлерз».

23-летний латвийский вратарь «Ванкувера» Артур Шилов стал самым молодым голкипером-новичком в истории клуба, сыгравшим на ноль в плей-офф. Шилов занял место в воротах «Кэнакс» по ходу первого раунда после травм двух основных голкиперов, до этого он сыграл в НХЛ меньше десяти матчей.

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За последние 30 лет лишь четыре вратаря-новичка делали шатаут в решающем матче серии плей-офф — Акира Шмид (2023), Мэтт Мюррей (2017), Кэри Прайс (2008) и россиянин Илья Брызгалов (2006).

Шилов в составе сборной Латвии стал бронзовым призером чемпионата мира 2023 года и был признан самым ценным игроком того турнира.

В основном составе «Ванкувера» выступают два российских хоккеиста — защитник Никита Задоров и форвард Илья Михеев.

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