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На северо-востоке Москвы произошел пожар в недостроенной многоэтажке

МЧС: в Москве в Бутырском районе загорелось 22-х этажное строящееся здание
Сюжет
Новости Москвы

На северо-востоке Москвы произошел пожар в недостроенной многоэтажке
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В Москве в Бутырском районе загорелось строящееся 22-х этажное здание, об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

«04.05.2024 года в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Добролюбова, д. 1.м», — рассказали в МЧС. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, сведений о пострадавших не поступало, уточнили в ведомстве.

Пожар удалось потушить.

На востоке Москвы загорелось трехэтажное административное здание
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Фото:АГН «Москва»

2 мая на востоке Москвы произошел пожар в трехэтажном административно-производственном здании. Площадь пожара составила 2,5 тыс. кв. м, на площади 1 тыс. кв. м частично обрушилась кровля.

Загорелось здание на территории фабрики искусственного камня в Перово по адресу: ул. Буракова, дом 27, корпус 40.

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Теги
Москва пожары многоэтажка ПИК
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