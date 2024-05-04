На северо-востоке Москвы произошел пожар в недостроенной многоэтажке
В Москве в Бутырском районе загорелось строящееся 22-х этажное здание, об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.
«04.05.2024 года в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Добролюбова, д. 1.м», — рассказали в МЧС. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, сведений о пострадавших не поступало, уточнили в ведомстве.
Пожар удалось потушить.
2 мая на востоке Москвы произошел пожар в трехэтажном административно-производственном здании. Площадь пожара составила 2,5 тыс. кв. м, на площади 1 тыс. кв. м частично обрушилась кровля.
Загорелось здание на территории фабрики искусственного камня в Перово по адресу: ул. Буракова, дом 27, корпус 40.
Стала известна дата визита Путина в Китай
Китай запустил миссию по сбору грунта с обратной стороны Луны. Видео
В Кремле прокомментировали заявление Макрона об отправке войск на Украину
Советники Украины перед началом военных действий советовали ей сдаться
США начали перебрасывать из ОАЭ в Катар истребители и беспилотники
В Госдуме предложили легализовать продажу «красивых» автономеров
Apple объявила о самом крупном байбэке за всю историю рынка США
В США женщина дважды за 10 недель выиграла $1 млн в лотерею
Жулин раскрыл тайну фигуристов о полупьяных прокатах