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Bild назвала трех основных кандидатов на пост главного тренера «Баварии»

Bild: Лопетеги, Шмидт и тен Хаг — основные кандидаты на пост тренера «Баварии»
Сменщиком Томасу Тухелю, который покинет немецкую команду по окончании сезона, может стать Хулен Лопетеги, Роджер Шмидт или Эрик тен Хаг
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Хулен Лопетеги (Фото: Eddie Keogh / Getty Images)

Испанец Хулен Лопетеги является одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Баварии». Об этом сообщает Bild.

Мюнхенский клуб сейчас ищет замену Томасу Тухелю, который покинет команду по окончании сезона. На этой неделе стало известно, что «Бавария» предложила Ральфу Рангнику возглавить команду вместо Тухеля, но он решил не уходить из сборной Австрии, которую возглавляет с 2022 года.

Называвшиеся среди возможных сменщиков Тухеля Хаби Алонсо («Байер»), Унаи Эмери («Астон Вилла») и Юлиан Нагельсман (сборная Германии) ранее также уже объявили, что останутся на своих текущих местах работы.

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Последним место работы Лопетеги был английский «Вулверхэмптон», который он покинул в августе 2023 года. Ранее он тренировал «Райо Вальекано», «Порту», сборную Испании, мадридский «Реал» и «Севилью». Испанец недавно был основным кандидатом на пост главного тренера «Милана», но в итальянском клубе отказались от его кандидатуры после протестов со стороны болельщиков.

Помимо Лопетеги, в шорт-листе «Баварии» также Роджер Шмидт («Бенфика») и Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед»).

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Бавария Хулен Лопетеги
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