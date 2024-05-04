 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Курское село Коровяковка попало под обстрел

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли село Коровяковка в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Вооруженные силы Украины обстреляли село Коровяковка Глушковского района, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Никто из жителей не пострадал. Насчитано десять прилетов», — написал губернатор в телеграм-канале.

Повреждения получили пять домовладений, личный трактор, грузовой и легковой автомобили, добавил Старовойт.

Поселок в Курской области остался без света после атаки беспилотника
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

С начала военной операции России на Украине приграничные российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников и обстрелам.

Накануне Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике в Курской области. Вечером 1 мая дрон атаковал поселок Поныри, в результате были повреждены линии электропередачи, населенный пункт остался без света.

Курское село Коровяковка попало под обстрел
Курское село Коровяковка попало под обстрел

Стала известна дата визита Путина в Китай

Китай запустил миссию по сбору грунта с обратной стороны Луны. Видео

В Кремле прокомментировали заявление Макрона об отправке войск на Украину

Советники Украины перед началом военных действий советовали ей сдаться

США начали перебрасывать из ОАЭ в Катар истребители и беспилотники

В Госдуме предложили легализовать продажу «красивых» автономеров

Apple объявила о самом крупном байбэке за всю историю рынка США

В США женщина дважды за 10 недель выиграла $1 млн в лотерею

Жулин раскрыл тайну фигуристов о полупьяных прокатах
Теги
Персоны
Курская область обстрел ВСУ Роман Старовойт
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
Материалы по теме
Один человек погиб в результате пожара от атаки дрона в Курской области
Политика
Женщина погибла при обстреле села Козино в Курской области
Политика
Поселок в Курской области остался без света после атаки беспилотника
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 98,56 (-0,08) Инвестиции, 03 мая, 16:44 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 91,69 (-0,36) Инвестиции, 03 мая, 16:44
В Дарданеллах у шедшего в Россию танкера вышел из строя двигатель Бизнес, 12:15
МИД увидел серьезную подготовку НАТО к потенциальному конфликту с Россией Политика, 12:06
The Times назвала Тухеля кандидатом на пост главного тренера МЮ Спорт, 12:01
Tesla подала в суд на Tesla Power Бизнес, 11:49
Конгрессмена США обвинили во взятках из Азербайджана и Мексики Политика, 11:44
Совет Госдумы обсудит подготовку к утверждению вице-премьеров и министров Политика, 11:39
В клубе РПЛ впервые в истории главным тренером назначили иностранца Спорт, 11:38
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Курское село Коровяковка попало под обстрел Политика, 11:26
Латвийский вратарь побил рекорд и вывел клуб НХЛ в 1/4 финала плей-офф Спорт, 11:11
Какое падение объема выданной ипотеки прогнозируют эксперты Финансы, 11:03
Шойгу вручил медали отличившимся участникам военной операции Политика, 11:01
В «Зените» ответили на вопрос о возможном переходе Неймара Спорт, 10:53
Дроны-камикадзе атаковали два населенных пункта в Белгородской области Политика, 10:52
У военкомата на западе Украины произошла стрельба Политика, 10:42