Курское село Коровяковка попало под обстрел
Вооруженные силы Украины обстреляли село Коровяковка Глушковского района, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
«Никто из жителей не пострадал. Насчитано десять прилетов», — написал губернатор в телеграм-канале.
Повреждения получили пять домовладений, личный трактор, грузовой и легковой автомобили, добавил Старовойт.
С начала военной операции России на Украине приграничные российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников и обстрелам.
Накануне Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике в Курской области. Вечером 1 мая дрон атаковал поселок Поныри, в результате были повреждены линии электропередачи, населенный пункт остался без света.
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