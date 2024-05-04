Курское село Коровяковка попало под обстрел

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Вооруженные силы Украины обстреляли село Коровяковка Глушковского района, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Никто из жителей не пострадал. Насчитано десять прилетов», — написал губернатор в телеграм-канале.

Повреждения получили пять домовладений, личный трактор, грузовой и легковой автомобили, добавил Старовойт.

С начала военной операции России на Украине приграничные российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников и обстрелам.

Накануне Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике в Курской области. Вечером 1 мая дрон атаковал поселок Поныри, в результате были повреждены линии электропередачи, населенный пункт остался без света.