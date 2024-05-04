 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

МИД увидел серьезную подготовку НАТО к потенциальному конфликту с Россией

Захарова: учения НАТО Steadfast Defender стали подготовкой к конфликту с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
МИД раскритиковал крупнейшие учения НАТО за 40 лет. Альянс указывал, что проводит их из-за присоединения Россией Крыма и начала Москвой военной операции на Украине
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

НАТО в рамках учений Steadfast Defender «Непоколебимый защитник» отрабатывает коалиционные действия против России, альянс всерьез готовится к «потенциальному конфликту» с российской армией, заявила представитель МИДа Мария Захарова.

«Но это НАТО развязала против России гибридную войну во всех операционных средах и на всех географических направлениях. И не только гибридную — в конфликте вокруг Украины натовцы активно вовлечены в реальное военное противоборство с нашей страной», — утверждает она.

Учения Steadfast Defender — самые масштабные военные учения альянса с 1988 года. В них с января по май будут участвовать более 90 тыс. представителей всех родов войск из 31 страны НАТО и Швеции. Учения проходят по всей Европе, в частности на территории Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Финляндии, Швеции, Эстонии.

На странице учений на сайте НАТО сказано, что альянс стал чаще проводить маневры из-за присоединения Россией Крыма в 2014 году, а после начала Россией военной операции на Украине блок еще больше занялся сдерживанием Москвы, сформировав самые комплексные планы обороны после холодной войны.

Чехия обвинила Россию во взрывах на складах со снарядами для Киева
Политика
Фото:policie.cz

Захарова также коснулась обвинений со стороны НАТО в адрес России во вредоносной гибридной деятельности. Она назвала обвинения «дезинформацией, взвинчиванием градуса антироссийской истерии».

Речь идет о заявлении, которое НАТО опубликовало 2 мая. В нем говорилось, что Россия обращается к саботажу, кампаниям по дезинформации, киберугрозам и насилию против стран — участниц альянса. НАТО тогда пообещало дать индивидуальный и коллективный ответ в тесной координации со странами альянса, применяя и совершенствуя «имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для противодействия гибридным действиям России».

Стала известна дата визита Путина в Китай

Китай запустил миссию по сбору грунта с обратной стороны Луны. Видео

В Кремле прокомментировали заявление Макрона об отправке войск на Украину

Советники Украины перед началом военных действий советовали ей сдаться

США начали перебрасывать из ОАЭ в Катар истребители и беспилотники

В Госдуме предложили легализовать продажу «красивых» автономеров

Apple объявила о самом крупном байбэке за всю историю рынка США

В США женщина дважды за 10 недель выиграла $1 млн в лотерею

Жулин раскрыл тайну фигуристов о полупьяных прокатах
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
военные учения НАТО Мария Захарова МИД
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
НАТО обвинило Россию во вредоносной гибридной активности
Политика
WSJ сообщила об оценке НАТО вероятности нападения России на соседей
Политика
В ЕС допустили, что Украина получит доходы от активов России в конце года
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 98,56 (-0,08) Инвестиции, 03 мая, 16:44 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 91,69 (-0,36) Инвестиции, 03 мая, 16:44
В Дарданеллах у шедшего в Россию танкера вышел из строя двигатель Бизнес, 12:15
МИД увидел серьезную подготовку НАТО к потенциальному конфликту с Россией Политика, 12:06
The Times назвала Тухеля кандидатом на пост главного тренера МЮ Спорт, 12:01
Tesla подала в суд на Tesla Power Бизнес, 11:49
Конгрессмена США обвинили во взятках из Азербайджана и Мексики Политика, 11:44
Совет Госдумы обсудит подготовку к утверждению вице-премьеров и министров Политика, 11:39
В клубе РПЛ впервые в истории главным тренером назначили иностранца Спорт, 11:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Курское село Коровяковка попало под обстрел Политика, 11:26
Латвийский вратарь побил рекорд и вывел клуб НХЛ в 1/4 финала плей-офф Спорт, 11:11
Какое падение объема выданной ипотеки прогнозируют эксперты Финансы, 11:03
Шойгу вручил медали отличившимся участникам военной операции Политика, 11:01
В «Зените» ответили на вопрос о возможном переходе Неймара Спорт, 10:53
Дроны-камикадзе атаковали два населенных пункта в Белгородской области Политика, 10:52
У военкомата на западе Украины произошла стрельба Политика, 10:42