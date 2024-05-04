МИД увидел серьезную подготовку НАТО к потенциальному конфликту с Россией
НАТО в рамках учений Steadfast Defender «Непоколебимый защитник» отрабатывает коалиционные действия против России, альянс всерьез готовится к «потенциальному конфликту» с российской армией, заявила представитель МИДа Мария Захарова.
«Но это НАТО развязала против России гибридную войну во всех операционных средах и на всех географических направлениях. И не только гибридную — в конфликте вокруг Украины натовцы активно вовлечены в реальное военное противоборство с нашей страной», — утверждает она.
Учения Steadfast Defender — самые масштабные военные учения альянса с 1988 года. В них с января по май будут участвовать более 90 тыс. представителей всех родов войск из 31 страны НАТО и Швеции. Учения проходят по всей Европе, в частности на территории Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Финляндии, Швеции, Эстонии.
На странице учений на сайте НАТО сказано, что альянс стал чаще проводить маневры из-за присоединения Россией Крыма в 2014 году, а после начала Россией военной операции на Украине блок еще больше занялся сдерживанием Москвы, сформировав самые комплексные планы обороны после холодной войны.
Захарова также коснулась обвинений со стороны НАТО в адрес России во вредоносной гибридной деятельности. Она назвала обвинения «дезинформацией, взвинчиванием градуса антироссийской истерии».
Речь идет о заявлении, которое НАТО опубликовало 2 мая. В нем говорилось, что Россия обращается к саботажу, кампаниям по дезинформации, киберугрозам и насилию против стран — участниц альянса. НАТО тогда пообещало дать индивидуальный и коллективный ответ в тесной координации со странами альянса, применяя и совершенствуя «имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для противодействия гибридным действиям России».
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