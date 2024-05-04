В клубе РПЛ впервые в истории главным тренером назначили иностранца

Новым главным тренером «Пари НН» стал Саша Илич, это первый иностранный наставник в истории клуба

Саша Илич (Фото: телеграм-канал ФК «Пари НН»)

Серб Саша Илич стал новым главным тренером «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба РПЛ.

На этом посту 46-летний специалист сменил Сергея Юрана, который 28 апреля ушел в отставку после шестого поражения подряд.

Контракт с Иличем заключен на полтора года, до конца следующего сезона, сообщил генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов. «Мы поднимем планку нижегородского футбола. Саша уже погружен во все наши стратегические ожидания. С сегодняшнего дня он приступит к тренировкам и будет представлен команде», — цитирует Мелик‑Гусейнова «Матч ТВ».

Юран возглавлял нижегородский клуб с апреля 2023 года. В нынешнем сезоне РПЛ команда занимает 11-е место, набрав 28 очков в 26 матчах.

Илич стал первым иностранным тренером в истории «Пари НН». Ранее он работал с юниорской, молодежной и основной сборной Сербии, возглавлял сербский клуб «Чукарички» (третье место), болгарский ЦСКА (второе место) и греческий «Атромитос».

Как игрок, он выступал за сербский «Партизан», испанскую «Сельту», турецкий «Галатасарай», австрийский «Зальцбург» и греческую «Ларису», провел 37 матчей и забил четыре гола за сборную Сербии.