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Бакаев завоевал первый трофей после перехода из «Зенита» в клуб из ОАЭ

Арендованный у «Зенита» Бакаев стал победителем Кубка лиги ОАЭ с «Аль-Вахдой»
Российский полузащитник помог «Аль-Вахде» стать победителем Кубка лиги ОАЭ
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Аль-Вахда», за которую выступает российский полузащитник Зелимхан Бакаев, стала победителем Кубка лиги ОАЭ.

В финальном матче «Аль-Вахда» обыграла «Аль-Аин» со счетом 1:0. 27-летний Бакаев вышел на замену 75-й минуте и не отметился результативными действиями.

Бакаев забил первый гол после перехода из «Зенита» в клуб из ОАЭ
Спорт
Зелимхан Бакаев

В клуб из ОАЭ россиянин перешел на правах аренды из «Зенита» в сентябре прошлого года. Бакаев провел за «Аль-Вахду» 20 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

За «Аль-Вахду» экс-полузащитник «Спартака» будет играть до лета 2024 года.

В сборной России Бакаев провел 13 матчей и забил один гол.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит Зелимхан Бакаев ОАЭ
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