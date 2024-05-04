Бакаев завоевал первый трофей после перехода из «Зенита» в клуб из ОАЭ
«Аль-Вахда», за которую выступает российский полузащитник Зелимхан Бакаев, стала победителем Кубка лиги ОАЭ.
В финальном матче «Аль-Вахда» обыграла «Аль-Аин» со счетом 1:0. 27-летний Бакаев вышел на замену 75-й минуте и не отметился результативными действиями.
В клуб из ОАЭ россиянин перешел на правах аренды из «Зенита» в сентябре прошлого года. Бакаев провел за «Аль-Вахду» 20 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
За «Аль-Вахду» экс-полузащитник «Спартака» будет играть до лета 2024 года.
В сборной России Бакаев провел 13 матчей и забил один гол.
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