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«Аэрофлот» объяснил внеплановую посадку рейса Пхукет — Красноярск в Китае

Летевший из Пхукета самолет экстренно сел в Китае из-за самочувствия пассажира
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Самолет, выполняющий рейс SU635 Пхукет — Красноярск от 2 мая, совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Ланьчжоу из-за внезапного ухудшения состояния здоровья пассажира, сообщили РБК в пресс-службе «Аэрофлота».

«На борту была оказана первая помощь. В аэропорту Ланьчжоу пассажир передан медицинским работникам. После дозаправки воздушное судно вылетело в пункт назначения», — рассказали в компании.

Очевидцы рассказали телеграм-каналу «Борус», что в самолете был врач реаниматолог, но он не смог оказать мужчине необходимую помощь без медикаментов. По их словам, вынужденная остановка в Китае заняла более трех часов.

«Аэрофлот» ответил на данные о задержке рейса с Пхукета из-за поломки
Общество
Фото:Максим Анкин / РИА Новости

В марте самолет авиакомпании «Аэрофлот» не смог вылететь из Бангкока в Красноярск из-за технической неисправности, людям пришлось ждать на борту. Один из пассажиров, Сергей Напалков,  почувствовал себя плохо и впал в кому из-за нехватки кислорода. Позднее он скончался в одной из больниц Таиланда.

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Теги
Компании
Аэрофлот самолет экстренная посадка плохое самочувствие Пхукет Красноярск
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