«Аэрофлот» объяснил внеплановую посадку рейса Пхукет — Красноярск в Китае
Самолет, выполняющий рейс SU635 Пхукет — Красноярск от 2 мая, совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Ланьчжоу из-за внезапного ухудшения состояния здоровья пассажира, сообщили РБК в пресс-службе «Аэрофлота».
«На борту была оказана первая помощь. В аэропорту Ланьчжоу пассажир передан медицинским работникам. После дозаправки воздушное судно вылетело в пункт назначения», — рассказали в компании.
Очевидцы рассказали телеграм-каналу «Борус», что в самолете был врач реаниматолог, но он не смог оказать мужчине необходимую помощь без медикаментов. По их словам, вынужденная остановка в Китае заняла более трех часов.
В марте самолет авиакомпании «Аэрофлот» не смог вылететь из Бангкока в Красноярск из-за технической неисправности, людям пришлось ждать на борту. Один из пассажиров, Сергей Напалков, почувствовал себя плохо и впал в кому из-за нехватки кислорода. Позднее он скончался в одной из больниц Таиланда.
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