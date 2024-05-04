В Белгороде запустили сигнал ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал Гладков.
Последний раз в городе запускали сирену ракетной опасности 2 мая. Спустя полчаса сигнал отменили.
Белгород подвергся крупной ракетной атаке в феврале, тогда ПВО сбила 14 снарядов. Погибли семь человек, в том числе годовалая девочка. Еще 18 человек, из них четверо детей, получили ранения.
По информации Минобороны России, украинские военные обстреляли Белгород из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.
В результате атаки в Белгороде был поврежден торговый центр на улице Плеханова, в котором находится продуктовый магазин «Магнит». В здании выбило стекла, поврежден фасад, а также припаркованные рядом машины. Другой снаряд упал на спортивном поле школы.
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