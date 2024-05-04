В Дарданеллах у шедшего в Россию танкера вышел из строя двигатель
В проливе Дарданеллы у танкера Sea Marine 1, следовавшего из Греции в Россию под флагом Вьетнама, вышел из строя двигатель, передает турецкая газета BirGün.
Двигатель сломался перед мостом Чанаккале 1915 года во время прохода через Босфор, уточняет газета. Судно отбуксировали в район Шевкетие, где оно бросило якорь.
Босфор и Дарданеллы — проливы, которые соединяют Мраморное море с Черным и Средиземным. Это единственный путь из Черного моря в океан. Оба берега проливов контролирует Турция.
В конце марта в Босфоре приостанавливали движение судов из-за поломки сухогруза. По информации турецкого Минтранса, у него отказало рулевое управление.
В январе в Босфоре также приостанавливали судоходство. Генеральное управление береговой охраны Турции сообщило тогда, что танкер Peria под флагом Либерии, следовавший из России в Измир, перекрыл пролив.
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