The Times назвала Тухеля кандидатом на пост главного тренера МЮ
Немец Томас Тухель, который сейчас возглавляет «Баварию», может стать главным тренером «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Times.
Отмечается, что Тухель включен в список кандидатов на пост главного тренера МЮ, если голландец Эрик тен Хаг уйдет из клуба по окончании сезона.
В феврале было объявлено, что Тухель покинет «Баварию» по окончании сезона. Называвшиеся среди его возможных сменщиков Хаби Алонсо («Байер»), Унаи Эмери («Астон Вилла»), Юлиан Нагельсман (сборная Германии) и Ральф Рангник (сборная Австрии) уже объявили, что останутся на своих текущих местах работы.
Тен Хаг возглавляет МЮ с 2022 года, в нынешнем сезоне клуб занимает шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), набрав 54 очка в 34 матчах.
Тухель в АПЛ ранее тренировал "Челси" (2021-2022), с которым выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
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