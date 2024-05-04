The Times назвала Тухеля кандидатом на пост главного тренера МЮ

The Times: Тухель может возглавить «Манчестер Юнайтед» в случае ухода тен Хага

Главный тренер мюнхенской «Баварии», который покинет немецкий клуб в конце сезона, может сменить Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Томас Тухель (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Немец Томас Тухель, который сейчас возглавляет «Баварию», может стать главным тренером «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Times.

Отмечается, что Тухель включен в список кандидатов на пост главного тренера МЮ, если голландец Эрик тен Хаг уйдет из клуба по окончании сезона.

В феврале было объявлено, что Тухель покинет «Баварию» по окончании сезона. Называвшиеся среди его возможных сменщиков Хаби Алонсо («Байер»), Унаи Эмери («Астон Вилла»), Юлиан Нагельсман (сборная Германии) и Ральф Рангник (сборная Австрии) уже объявили, что останутся на своих текущих местах работы.

Тен Хаг возглавляет МЮ с 2022 года, в нынешнем сезоне клуб занимает шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), набрав 54 очка в 34 матчах.

Тухель в АПЛ ранее тренировал "Челси" (2021-2022), с которым выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.