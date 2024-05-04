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Конгрессмена США обвинили во взятках из Азербайджана и Мексики

Конгрессмена США Куэльяра обвинили во взятках от Азербайджана и Мексики
Конгрессмена от Техаса вместе с женой подозревают в получении взяток на $600 тыс. от азербайджанской госкомпании и мексиканского банка, им грозит до 20 лет тюрьмы. В конгрессе он призывал к выделению денег Баку
Генри Куэльяр
Генри Куэльяр (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Конгрессмену-демократу Генри Куэльяру и его жене Имельде предъявлены обвинения в получении взяток на сумму около $600 тыс. от государственной энергетической компании из Азербайджана и неназванного мексиканского банка, следует из обвинительного заключения (.pdf).

Как следует из документов, чета Куэльяр получила взятки с 2014 по 2021 год в обмен на выполнение конгрессменом «официальных действий». Предположительно, деньги были отмыты через фиктивные консалтинговые контракты через ряд подставных компаний, принадлежащих жене конгрессмена.

«В обмен на взятки, выплаченные азербайджанской нефтегазовой компанией, конгрессмен Куэльяр якобы согласился использовать свой офис для влияния на внешнюю политику США в пользу Азербайджана», — полагает американский Минюст. В случае с мексиканским банком конгрессмен, предположительно, согласился влиять на законодательную деятельность палаты, а также консультировать и оказывать давление на высокопоставленных чиновников исполнительной власти США «относительно мер, выгодных банку».

Конгрессмен представляет Демократическую партию в палате представителей США.

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Педро Санчес (на экране)

В доме и предвыборном штабе конгрессмена в январе 2022 года прошли обыски, тогда Куэльяр возглавлял фракцию конгресса США по Азербайджану. На этой должности он вместе с несколькими другими конгрессменами подписал письмо с призывом к конгрессу оказать гуманитарную поддержку беженцам из-за войны между Азербайджаном и Арменией. Кроме того, в обвинительном заключении упоминается поддержка Куэльяром финансирования Азербайджаном со стороны США и проазербайджанская речь, с которой он выступил в палате представителей.

Reuters пишет, что мексиканским банком из дела конгрессмена может оказаться Banco Azteca, принадлежащий крупному конгломерату Grupo Salinas, который находится под контролем мексиканского миллиардера Рикардо Салинаса. Его состояние Forbes оценивает в $12,9 млрд и ставит на 155-е место в рейтинге богатейших людей мира. «На данный момент у нас нет информации по этому поводу», — сообщили Reuters в конгломерате.

Конгрессмен заявил о своей невиновности. «Я хочу прояснить, что и моя жена, и я невиновны в том, в чем нас обвиняют. Все, что я делал в конгрессе, было направлено на служение жителям Южного Техаса», — сказал Куэльяр. Все действия на посту конгрессмена он назвал соответствующими действиям многих его коллег и отвечающими интересам американцев. Он также подчеркнул, что снова выдвигает свою кандидатуру в конгресс на выборах в ноябре. Конгрессмена вместе с женой отпустили под залог в $100 тыс.

Куэльяру и его жене предъявлены обвинения по 14 пунктам, по нескольким из них предельное наказание грозит 20 годами тюремного заключения.

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