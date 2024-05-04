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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области в результате обстрела Успеновки загорелись два дома

Старовойт: из-за обстрела деревни Успеновка Курской области загорелись два дома
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram

Под обстрел ВСУ попала деревня Успеновка Кореневского района, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Никто из жителей не пострадал. Возникли возгорания в двух домовладениях», — написал он.

Пожарные приступят к ликвидации огня, как только позволит обстановка, уточил Старовойт.

Курское село Коровяковка попало под обстрел
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Фото:Яндекс.Карты

Накануне Вооруженные силы Украины обстреляли село Коровяковка Глушковского района. Никто не пострадал.

Курская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. 1 мая на юге региона сбили украинский беспилотник. 30 апреля в Курской области было обстреляно село Козино. Двое жителей получили ранения.

В Курской области в результате обстрела Успеновки загорелись два дома
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Курская область Роман Старовойт обстрел
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Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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