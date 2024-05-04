В Курской области в результате обстрела Успеновки загорелись два дома
Под обстрел ВСУ попала деревня Успеновка Кореневского района, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
«Никто из жителей не пострадал. Возникли возгорания в двух домовладениях», — написал он.
Пожарные приступят к ликвидации огня, как только позволит обстановка, уточил Старовойт.
Накануне Вооруженные силы Украины обстреляли село Коровяковка Глушковского района. Никто не пострадал.
Курская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. 1 мая на юге региона сбили украинский беспилотник. 30 апреля в Курской области было обстреляно село Козино. Двое жителей получили ранения.
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