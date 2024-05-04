На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

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На территории Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение о заморозках, сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Ночью и утром 5 и 6 мая местами в северной половине и предгорных районах края ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура воздуха составит от минус 0,1 до минус трех градусов Цельсия, что попадает под категорию опасных явлений.

«Повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений», — предупредили в МЧС. Специалисты рекомендовали предпринять меры по защите растений.

Накануне губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ввел в регионе режим повышенной готовности из-за прогноза об угрозе заморозков. По его информации, в ночные и утренние часы температура воздуха и на поверхности почвы местами может опуститься до минус двух градусов Цельсия.

В Центральной России было объявлено предупреждение о погодной опасности. Гидрометцентр сообщал, что похолодание с заморозками охватит европейскую часть страны и доберется до ее южных регионов.