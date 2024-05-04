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Совет Госдумы обсудит подготовку к утверждению вице-премьеров и министров

Совет Думы обсудит 6 мая подготовку к утверждению вице-премьеров и министров
Вид на здание Государственной думы Российской Федерации
Вид на здание Государственной думы Российской Федерации (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Совет Госдумы обсудит вопрос подготовки к процедуре утверждения кандидатур премьер-министра, вице-премьеров и федеральных министров в понедельник, 6 мая. Это следует из повестки заседания Совета.

Комитету Госдумы по контролю могут поручить подготовить и внести на рассмотрение Совета Госдумы предложения по процедуре рассмотрения вопроса об утверждении кандидатуры премьер-министра, а также процедуре рассмотрения на заседании Госдумы вопросов об утверждении кандидатур вице-премьеров и федеральных министров.

Комитет также предлагает аппарату Думы обеспечить подготовку подключения законодательных и высших исполнительных органов к видео-конференции, а также приглашение представителей общероссийских общественных, предпринимательских, научных и экспертных объединений.

В Госдуме назвали срок возможного утверждения премьера
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Фото:Олег Яковлев / РБК

Ранее источники государственных агентств сообщили, что Дума может утвердить кандидатуру премьер-министра 10 мая в случае получения представления от президента. С января 2020 года правительство возглавляет Михаил Мишустин.

7 мая состоится инаугурация Владимира Путина. На президентских выборах в марте он набрал 87,28% голосов избирателей при явке 77,49%. Церемония пройдет в стандартном формате, но с «определенными нюансами», говорили в Кремле.

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