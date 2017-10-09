Из бюджета выкачали льготу

«Роснефть» и Минфин согласовали инвестиционные стимулы для Самотлора

Минфин согласился предоставить «Роснефти» льготы по НДПИ на Самотлорском месторождении на 35 млрд руб. ежегодно в течение десяти лет в обмен на обязательства по добыче. Другие нефтяные компании таких льгот пока не получили

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Минфин до 15 октября 2017 года представит законопроект по предоставлению «инвестиционных стимулов» одному из крупнейших месторождений «Роснефти» — Самотлорскому — в форме ежегодного снижения НДПИ в размере 35 млрд руб. на десять лет, говорится в совместном сообщении Минфина и «Роснефти», поступившем в РБК. На это месторождение приходится около 10% добычи «Роснефти».

Предполагается, что эти льготы вступят в действие уже 1 января 2018 года после внесения соответствующих изменений в Налоговый кодекс.

«Роснефть», в свою очередь, «примет на себя расширенные инвестиционные обязательства в части долгосрочного увеличения объемов добычи, создания новых рабочих мест, роста доходной базы государства, развития региональной инфраструктуры», — отмечается в сообщении, однако детали в нем не приводятся.

«Уже на ближайшем заседании совета директоров компании мы утвердим расширенную программу инвестиций для Самотлорского месторождения и выполнения задач увеличения добычи в целях компенсации предоставленных стимулов», — заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин (его слова приводятся в сообщении).

Добыча падает По итогам 2016 года добыча «Самотлорнефтегаза» (ведет разработку Самотлорского месторождения) сократилась на 4,3%, до 148,4 млн барр. (20,4 млн т) нефти. За первое полугодие 2017 года добыча упала еще на 4,8%, до 71,1 млн барр. (9,6 млн т).

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что государство выиграет не только от увеличения добычи на этом месторождении «уже в ближайшие годы», но и как контролирующий акционер «Роснефти» получит дополнительный доход в форме повышенных дивидендов.

Минфин и «Роснефть» давно спорили о налогообложении на Самотлорском месторождении, которое относится к обводненным. «Роснефть» требовала снизить НДПИ для Самотлора на 50%, это было одним из условий приватизации 19,5% ее акций в декабре 2016 года, писала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. На совещаниях «Роснефть» намекала, что льготы «под приватизацию» пообещал президент Владимир Путин, рассказывали РБК два источника в правительстве, но прямых поручений на этот счет они не видели. Но, по оценкам Минфина, такая мера обошлась бы казне в 60–80 млрд руб. ежегодно, поэтому ведомство предлагало перевести его на новую систему налогообложения — налог на добавленный доход (НДД), который взимается не с выручки, а с доходов от продажи нефти (за вычетом расходов на добычу и транспортировку нефти).

Вслед за «Роснефтью» льготы попросили другие крупнейшие нефтяные компании — «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ и «Сургутнефтегаз» — для своих обводненных месторождений. Минэнерго поддерживало предложение компаний при обсуждениях в правительстве: в итоге бюджет заработает, так как компании увеличат добычу, а значит, налоговую базу, указывало ведомство. Минфин с этими аргументами не соглашался, оценивая выпадающие доходы с учетом льгот для этих компаний в 150 млрд руб.

Изначально «Роснефть» просила льготы почти на 20 лет — до 2026 года, рассказал РБК федеральный чиновник. В итоге Минфин, выступавший вообще против льгот, пошел навстречу «Роснефти», но ей взамен пришлось увеличить дивиденды с 35 до 50% чистой прибыли, а льготы по Самотлору снизили почти вдвое и ограничили сроком в 10 лет, добавляет источник в компании-конкуренте. Представитель Минфина сообщил, что стороны пришли к компромиссу по сумме налогового вычета, а информацию о 20-летнем сроке он не стал комментировать. Представитель «Роснефти» не ответил на запрос РБК.

Снижение размера льготы для Самотлора ожидаемо, отмечает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. 35 млрд руб. в год — хорошая сумма для «Роснефти», в зависимости от курса доллара эта сумма может соответс​твовать снижению НДПИ на 25–30%, добавляет он. В результате годовая EBITDA «Роснефти» вырастет на 2,5%, а свободный денежный поток — больше чем на 10%, оценивает он. Правительство сможет компенсировать эти выпадающие доходы в будущем за счет увеличения добычи на Самотлоре. Но если льготы получила «Роснефть», их нужно предоставить и другим компаниям: подход должен быть единым для всей отрасли, считает Полищук.

Сначала будут приняты льготы для Самотлора, и не ранее следующего года будут прорабатываться стимулы для обводненных месторождений других компаний, сказал РБК чиновник Минэнерго. Минфин остается противником предоставления льгот по НДПИ для обводненных месторождений других крупных компаний во избежание крупных выпадающих доходов в бюджете, сообщил РБК представитель ведомства. Представитель Минэнерго не смог предоставить оперативный комментарий.​

Представитель ЛУКОЙЛа отказался от комментариев, представитель «Газпром нефти» не ответил на звонок РБК, с пресс-службой «Сургутнефтегаза» связаться не удалось.