Секретарь из губернаторов

Руководителем генсовета «Единой России» может стать глава Псковской области

Губернатор Псковской области Андрей Турчак станет секретарем генсовета «Единой России», рассказали источники РБК. Это означает ослабление позиций Вячеслава Володина в партии власти, уверены большинство экспертов

Андрей Турчак (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

​Новый лидер единороссов

О том, что новым секретарем генсовета «Единой России» может стать губернатор Псковской области Андрей Турчак, РБК рассказали два источника, близких к Кремлю. Турчак — наиболее вероятная кандидатура на один из ключевых постов в партии власти, подчеркнули оба собеседника РБК. Один из источников отметил, что есть и другие кандидаты на этот пост, но именно у Турчака наибольшие шансы возглавить генсовет. О том, что новым секретарем генсовета партии власти станет «один из губернаторов», РБК также сообщил федеральный чиновник, но фамилию не назвал.

Чтобы перейти на партийную работу, Турчаку придется покинуть губернаторский пост. Это может произойти в самое ближайшее время, сказал один из близких к Кремлю собеседников РБК.

В настоящее время секретарем генсовета «Единой России» является Сергей Неверов, но, как ранее сообщал РБК, он покинет свой пост, чтобы занять должность лидера думской фракции партии власти. Эта позиция стала вакантной после назначения прежнего главы фракции Владимира Васильева и.о. главы Дагестана.

Согласно уставу «Единой России» секретарем генсовета может быть только член этого органа. Турчак членом генсовета не является. Однако устав позволяет назначить временно исполняющим обязанности секретаря генсовета в случае, если прежний глава досрочно покинул свой пост, и врио главы генсовета не обязательно должен быть членом этого органа. Соответственно, врио можно назначить члена партии, который в генсовет не входит, пояснили РБК два собеседника в «Единой России». Впоследствии, для того чтобы временно исполняющий обязанности стал полноправным секретарем, необходимо избрание его в состав генсовета на партийном съезде. Ближайший съезд «Единой России» запланирован на конец декабря.

Андрею Турчаку 42 года. Губернаторский пост он занимает с 2009 года. К Турчаку нет претензий как к главе региона, но он «сам тяготился этой работой и хотел бы уйти», говорил ранее федеральный чиновник в беседе с РБК.

Пресс-секретарь Турчака Оксана Ширан заявила РБК, что информацией о новом назначении своего руководителя не обладает и не может ее прокомментировать. Губернатор не ответил на звонки и сообщения РБК.

Уход человека Володина

Секретарь президиума генсовета отвечает за проведение заседаний президиума этого органа, который занимается оперативным политическим управлением в партии, пояснил РБК политолог Константин Калачев. Секретарь генсовета занимается агитационной работой, финансовыми вопросами, подготовкой съездов и т.д., объяснял ранее РБК политолог Николай Миронов.

Де-факто генсовет до перехода Вячеслава Володина в Думу контролировал оперативную и стратегическую работу партии, объяснил замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов. Сергей Неверов как секретарь этого органа контролировал всю работу партии: электоральные, финансовые, политические, организационные, электоральные кадровые направления работы. «В реальности секретарь генсовета управлял всей партией. В регионах тоже есть секретари отделений, но их кандидатуры согласовали с секретарем генсовета», — пояснил эксперт. Игнатов отметил, что, до того как в 2011 году секретарем генсовета стал Неверов, а Володин возглавил внутриполитический блок Кремля, отношения в партии были гораздо сложнее. «Тогда был баланс, поскольку партия представляла несколько разных групп влияния. Можно предположить, что сейчас Кремль вернется к этому балансу при новом генсеке», — прогнозирует Игнатов.

По прогнозам Игнатова, уход Неверова из генсовета и приход Турчака на его место будет означать потерю Володиным контроля над «Единой Россией»: «Они с Турчаком работали в партийных структурах, но он не человек Володина. А должность руководителя фракции в условиях, когда Думу контролирует Володин, куда менее значимая, нежели секретаря генсовета». Кадровые перемены в партии эксперт связал с естественным обновлением кадров, связанным с приходом команды первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко.

Новое руководство внутриполитического блока Кремля постепенно меняет управленцев на разных уровнях, которым предстоит решать новые политические задачи. В случае назначения Турчака позиции Володина в предвыборной работе по президентской кампании могут ослабнуть, предположил Николай Миронов.

Приход Турчака, безусловно, означает потерю контроля над партией Володиным, хотя и неполную, отметил источник РБК в «Единой России». По его словам, с точки зрения генерации политической повестки основные силы партии сосредоточены в Думе, но генсовет партии управляет этим информационным потоком. «Это начало кадровых сдвигов в партии, у нового секретаря будет большая координация с администрацией президента, но на обострение в партии и во фракции не пойдут, так как любая интрига — это «подстава первого лица», а этого никто не хочет», — рассуждает источник.

На позиции Вячеслава Володина как председателя Госдумы назначение Турчака никак повлиять не может, уверен источник РБК, близкий к руководству единороссов. «На позиции во внутрипартийных раскладах это повлияет. Но на авторитете спикера сказаться не может. Наоборот, назначение Неверова главой фракции сделает взаимодействие спикера и фракции большинства железобетонным», — отметил собеседник РБК.

«Молодая гвардия» и дело Кашина

До назначения губернатором Турчак был членом Совета Федерации от Псковской области, депутатом заксобрания Псковской области, председателем координационного совета «Молодой гвардии Единой России».

Его отец, Анатолий Турчак, — старший руководитель объединения, затем холдинговой компании «Ленинец». Он является президентом Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, входит в правление РСПП и исполком Российского футбольного союза. В 1990-х годах был заместителем Владимира Путина по петербургскому региональному совету движения «Наш дом — Россия». Журнал «Огонек» писал, что Турчак-старший был спарринг-партнером Путина по дзюдо. Турчак-младший является членом попечительского совета петербургского клуба дзюдо «Турбостроитель», в котором в 1980-х тренировался Путин.

Анатолий Турчак (Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС)

Помимо отца к лоббированию кандидатуры Турчака на партийный пост мог быть причастен и глава «Ростеха» Сергей Чемезов, считает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. У губернатора есть опыт работы в «Молодой гвардии Единой России», отмечает политолог. По его словам, скандал вокруг дела Кашина мог только усилить позиции Турчака и его продвинули в ответ на критику либеральных СМИ.

«С одной стороны, это омоложение. С другой стороны, человек из влиятельной семьи и с губернаторским бэкграундом — правда, не без ложки дегтя: по показателям развития Псковская область сильно проседает», — прокомментировал РБК возможное назначение Турчака директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. По его словам, о деле Кашина знают в основном интеллигенция и средний класс, но это изначально не электорат «Единой России». «Для широкой массы это просто молодой управленец. Дальше будет зависеть от того, как его раскрутят партийные пиарщики. По сути, для народа его имидж пока чистый лист», — заключил эксперт.

«Раскрытие дела (хочу подчеркнуть, что тут не я что-то утверждаю, а двое исполнителей по моему делу сидят в тюрьме и им два года назад предъявлены обвинения, всё публично и официально) не могло не повлиять на карьеру Турчака», — прокомментировал РБК Кашин. По его мнению, именно скандал вокруг его имени позволил Турчаку так долго проработать губернатором, ведь если бы его сняли, то это был бы «прецедент успешного давления на власть, а она такого не любит». «Отставить Турчака «в никуда» тоже значило бы, что он пусть и символически, но наказан, поэтому, думаю, и с партийным назначением мое дело тоже сыграло, может быть, ключевую роль», — заключил Кашин.

В сентябре 2015 года журналист Олег Кашин сообщил о раскрытии дела о нападении на него в ночь на 6 ноября 2010 года, когда он был жестоко избит неизвестными. Журналист назвал фамилии нескольких обвиняемых по делу: все они — сотрудники охраны Петербургского механического завода, входящего в холдинг «Ленинец». По данным базы Kartoteka.ru, основными акционерами «Заслона» (так позже стал называться холдинг «Ленинец») в декабре 2014 года были ЗАО «Система», принадлежащее Александру Горбунову, и управляющая компания «Ленинец», которая, в свою очередь, принадлежит супруге псковского губернатора Кире Турчак.

Организатором нападения на себя Олег Кашин называл именно управляющего АО «Заслон» Александра Горбунова. Во время расследования процесса по делу Горбунова гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов дал ему положительную характеристику. В интервью РБК Чемезов называл этот процесс инсценировкой ради захвата бизнеса Горбунова.

Сам Кашин называл заказчиком нападения Андрея Турчака: незадолго до того между ними произошел конфликт в «Живом журнале». Губернатор в ответ на оскорбительную реплику журналиста потребовал принести извинения, однако Кашин этого не сделал, после чего Турчак потребовал извиниться в течение суток, но извинений снова не последовало. Уже после нападения губернатор отрицал свою связь с избиением журналиста.

Дело об избиении Кашина формально не прекращено, срок предварительного расследования регулярно продлевается. В деле три фигуранта: Данила Веселов, Михаил Кавтаскин и Вячеслав Борисов, который находится в розыске. Все они являлись сотрудниками ОАО «Механический завод». Веселов утверждал, что Горбунов поручил ему разыскать и избить журналиста Кашина, поскольку тот оскорбил губернатора. Горбунов говорит, что Веселов оговаривает его.

Расследование дела Кашина под личный контроль брал в то время президент страны Дмитрий Медведев, который с 2011 года является лидером «Единой России». Он поручал генпрокурору Юрию Чайке и министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву взять под особый контроль расследование преступления.