Осторожно, бюджет закрывается

Секретные расходы в 2018 году составят 3 трлн руб.

В следующем году в российском бюджете снова будет засекречено почти 3 трлн руб. Закрытые расходы на спецслужбы увеличатся и сократятся в «гражданских» разделах. Некоторые статьи засекреченных расходов вызвали удивление экспертов

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Секретная часть российского бюджета в следующем году останется на уровне 17,6% от общих расходов, но внутри нее могут произойти заметные изменения, следует из федерального проекта, изученного РБК. Доля закрытых расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» увеличится до 38,3% — максимума по крайней мере с 2007 года, но это будет компенсировано сокращением секретных частей «гражданских» разделов — «Общегосударственные вопросы» и «Национальная экономика».

Закрытые расходы по «Национальной безопасности» возрастут на 154 млрд руб. относительно оценки 2017 года. Связано это исключительно с увеличением секретной части подраздела «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности», который сам по себе менее прозрачен, чем остальные. В открытой части этого подраздела фигурируют, например, расходы на социальную поддержку силовиков и их семей, обеспечение доставки государственной корреспонденции, мобилизационную подготовку органов власти.

Зато в расходах на госаппарат доля секретных расходов снизится в 2018 году на 75 млрд руб. — до 5,1% (около 67 млрд руб.), и это будет минимальная доля секретности в этом разделе по меньшей мере за 12 лет, следует из данных Института Гайдара (обзор «Российская экономика в 2016 году»). Еще в 2015 году доля закрытых расходов в разделе «Общегосударственные вопросы» достигала абсолютного максимума в 15,2%. А в этом году она должна составить 11% (более 142 млрд руб.), по данным сводной бюджетной росписи Минфина на 1 сентября.

Экономика становится менее тайной

В разделе «Национальная экономика» в 2018 году на закрытые ассигнования будет приходиться 6,8% расходов — по сравнению с 9,2% в этом году (по оценке на 1 сентября). Это будет первое сокращение секретной части раздела «Национальная экономика» с 2014 года, показывают данные Института Гайдара. Расходы по национальной экономике вполне могли перекочевать в силовые разделы, считает заведующий кафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов. Но снижение секретных расходов в национальной экономике может быть и техническим: «Например, достроили космодром, который шел по этому разделу. Логично, что там будет снижение по отношению к прошлому году».

Впрочем, сокращения секретных расходов в «мирных» разделах может и не произойти: в последние годы есть тенденция наращивания таких расходов по ходу исполнения бюджета. Когда год назад правительство вносило проект бюджета в Думу, доля закрытых расходов в «Общегосударственных вопросах» планировалась в 2017 году на уровне 5,8%, в «Национальной экономике» — 7,5% (в итоге сейчас они ожидаются на уровне 11 и 9% по текущему году). В конце 2016 года секретные расходы бюджета резко увеличились (их доля в том году достигла постсоветского максимума в 21,7%) из-за того, что правительство решило досрочно расплатиться с банками по кредитам ОПК на 800 млрд руб.

В разделе «Общегосударственные вопросы» снижение закрытых расходов в 2018 году во многом будет связано с тем, что почти не останется засекреченных трат в рамках подраздела «Международные отношения и международное сотрудничество» (в этом году закрытые ассигнования по этому подразделу могут составить 51 млрд руб.). В разделе «Национальная экономика» в этом году засекречен 41% расходов (около 47 млрд руб.) по направлению «Исследование и использование космического пространства», а в следующем году все 73 млрд руб. по «космической» части «Национальной экономики» открыты.

Хотя в целом секретные расходы по разделу «Национальная оборона» в 2018 году останутся на уровне чуть ниже 66%, как и в 2017-м (это единственный раздел бюджета, в котором секретных расходов больше, чем несекретных), закрытые ассигнования увеличились по подразделу «Другие вопросы» национальной обороны, обращает внимание заведующий лабораторией военной экономики Института Гайдара Василий Зацепин. Если в этом году их доля ожидается на уровне 59% (по показателям сводной бюджетной росписи), то в 2018 году запланирован 71%. «Это не говоря о том, что этот раздел существенно вырос в абсолютных величинах», — добавляет Зацепин. Еще хуже обстоят дела с открытостью «других вопросов» в области национальной безопасности — доля секретности там в следующем году достигнет 98,5%. Если тенденция продолжится, то после 2020 года они перевалят за 100%, иронизирует Зацепин.

В федеральном бюджете есть подразделы, засекреченные на 100% или почти на 100%. Это ядерно-оружейный комплекс (раздел «Национальная оборона»), где никогда не было открытых расходов; подразделы «Органы пограничной службы» (100%) и «Органы безопасности» (99,8%), к последним относятся ФСБ, ФСО, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

Новые и старые секреты

Удивление в новом проекте бюджета вызывают секретные межбюджетные трансферты, отмечает Зацепин. «Публичные нормативные обязательства [разве] могут быть совершенно секретными?» — задается вопросом он. В опубликованном проекте бюджета говорится, что «отдельные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации» предусмотрены секретным приложением.

Есть и парадоксальные на первый взгляд закрытые расходы: в частности, правительство засекречивает на следующий год около 3,3% ассигнований на образование и здравоохранение. По направлению «Санаторно-оздоровительная помощь» предлагается засекретить 6,4 млрд руб., еще 8,5 млрд — по стационарной и амбулаторной помощи. В разделе «Образование» закрываются 6% расходов (476 млн руб.) на дошкольное образование, 4% (20,7 млрд руб.) — на высшее. Скорее всего, те же военные вузы и госпитали находятся в ведении Минобороны, из-за чего расходы на них и идут в секретном порядке, рассуждает Климанов. «Это ведомственные расходы наших спецслужб», — указывает Зацепин.

Секретные траты есть и по направлению физической культуры (239 млн руб. на 2018 год) и периодической печати (281 млн руб.). Логично предположить, что какие-то СМИ находятся в ведении, например, ФСБ и получают деньги из бюджета, добавляет Климанов. В то же время это «копеечные» суммы, отмечает он. С 2015 года засекречивается около 0,1% расходов на пенсионное обеспечение по разделу «Социальная политика». Хотя в процентном отношении это и можно округлить до нуля, это более 3,7 млрд руб. на следующий год.