Общество⁠,
0

Движение через «Верхний Ларс» временно закрыли для большегрузов

Движение через пункт пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе приостановили для грузовых машин из-за ухудшения погоды. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России (ФТС).

«Приостановлено движение через пункт пропуска МАПП Верхний Ларс для большегрузного транспорта. <...> Пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий» — сообщило ведомство.

В публикации говорится, что движение на участке между Владикавказом и н.п. Ларс в направлении на выезд из России запрещено из-за ухудшения погодных условий в Грузии и невозможности обеспечить безопасный проезд транспорта. Решение приняли с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии.

На границе России и Грузии машины встали в длинные пробки. Видео
Общество

Последний раз движение через пункт пропуска приостановили для всех видов транспорта 11 января. Причиной также стали неблагоприятные погодные условия. Движение возобновили 15 января.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
граница Россия Грузия большегрузы Верхний Ларс Северная Осетия
