Движение через «Верхний Ларс» временно закрыли для большегрузов

Движение через пункт пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе приостановили для грузовых машин из-за ухудшения погоды. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России (ФТС).

«Приостановлено движение через пункт пропуска МАПП Верхний Ларс для большегрузного транспорта. <...> Пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий» — сообщило ведомство.

В публикации говорится, что движение на участке между Владикавказом и н.п. Ларс в направлении на выезд из России запрещено из-за ухудшения погодных условий в Грузии и невозможности обеспечить безопасный проезд транспорта. Решение приняли с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии.

Последний раз движение через пункт пропуска приостановили для всех видов транспорта 11 января. Причиной также стали неблагоприятные погодные условия. Движение возобновили 15 января.