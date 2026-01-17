 Перейти к основному контенту
Протесты в Иране⁠,
0

Трамп призвал искать новое руководство для Ирана

Сюжет
Протесты в Иране

Американский президент Дональд Трамп призвал положить конец правлению аятоллы Али Хаменеи в Иране. «Пришло время искать новое руководство в Иране», — заявил он в интервью изданию Politico.

Хаменеи, в свою очередь, в социальной сети X опубликовал несколько сообщений, в которых возложил на президента США ответственность за насилие и беспорядки в Иране.

«Мы признаем президента США виновным в связи с жертвами, ущербом и клеветой, которые он причинил иранскому народу», — говорится в одном из сообщений.

Трамп ответил на это, что Хаменеи «виновен как лидер страны» в полном ее разрушении и «применении насилия в невиданных ранее масштабах». «Чтобы страна продолжала функционировать — пусть даже на очень низком уровне — руководство должно сосредоточиться на надлежащем управлении страной, как я это делаю в Соединенных Штатах, а не убивать людей тысячами ради сохранения контроля», — добавил республиканец.

В Иране частично восстановили доступ в интернет
Политика
Фото:Majid Asgaripour / West Asia News Agency / Reuters

С момента назначения Хаменеи духовным лидером Ирана в 1989 году в стране не раз вспыхивали массовые протесты, которые жестко подавлялись силовиками: акции студентов в 1999 году из-за закрытия реформаторской газеты «Салам», протесты после выборов в 2009 году, из-за роста цен на бензин в 2019-м. В 2022-м причиной стала гибель 22-летней иранки Махсы Амини, которую арестовала полиция нравов за «неправильное ношение хиджаба».

В ходе нынешних протестов, вспыхнувших в декабре, по оценкам правозащитников, погибли по меньшей мере 2,6 тыс. человек, это самый высокий показатель за время правления Хаменеи, сообщила ранее WSJ. Издание подчеркнуло, что эти протесты представляют собой одну из самых серьезных угроз руководству республики.

Материал дополняется

