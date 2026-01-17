Сборная Нигерии завоевала бронзу на Кубке Африки

Нигерийцы обыграли в серии пенальти команду Египта, у которой свои удары не реализовали Мохамед Салах и Омар Мармуш

Фото: IMAGO / shengolpixs / Global Look Press

Футболисты сборной Нигерии обыграли команду Египта в серии пенальти в матче за третье место на Кубке африканских наций, который проходит в Марокко.

Основное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти команда Нигерии оказалась сильнее — 4:2. Главные звезды египтян Мохамед Салах и Омар Мармуш свои удары не реализовали.

В финале 18 января сыграют сборные Марокко и Сенегала.

Нигерийцы девятый раз в своей истории завоевали бронзовые награды на Кубке Африки. На прошлом турнире в 2023 году они дошли до финала, где уступили команде Кот-д'Ивуара.