Сборная Нигерии завоевала бронзу на Кубке Африки
Футболисты сборной Нигерии обыграли команду Египта в серии пенальти в матче за третье место на Кубке африканских наций, который проходит в Марокко.
Основное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти команда Нигерии оказалась сильнее — 4:2. Главные звезды египтян Мохамед Салах и Омар Мармуш свои удары не реализовали.
В финале 18 января сыграют сборные Марокко и Сенегала.
Нигерийцы девятый раз в своей истории завоевали бронзовые награды на Кубке Африки. На прошлом турнире в 2023 году они дошли до финала, где уступили команде Кот-д'Ивуара.
