Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Сосьедад Барселона 1 5,2 x 4,6 2 1,55 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Торино Рома 1 4,15 x 3,15 2 2,03 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Брюгге 1 4,9 x 4,7 2 1,57 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Манчестер Сити 1 6,3 x 5,8 2 1,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Спортинг Лиссабон ПСЖ 1 4,05 x 4,05 2 1,8 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Арсенал 1 2,65 x 3,5 2 2,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Монако 1 1,28 x 6,1 2 9 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,23 x 65 2 4,4
Спорт⁠,
0

Сборная Нигерии завоевала бронзу на Кубке Африки

Сборная Нигерии завоевала бронзу на Кубке Африки, победив Египет по пенальти
Нигерийцы обыграли в серии пенальти команду Египта, у которой свои удары не реализовали Мохамед Салах и Омар Мармуш
Фото: IMAGO / shengolpixs / Global Look Press
Фото: IMAGO / shengolpixs / Global Look Press

Футболисты сборной Нигерии обыграли команду Египта в серии пенальти в матче за третье место на Кубке африканских наций, который проходит в Марокко.

Основное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти команда Нигерии оказалась сильнее — 4:2. Главные звезды египтян Мохамед Салах и Омар Мармуш свои удары не реализовали.

В финале 18 января сыграют сборные Марокко и Сенегала.

Нигерийцы девятый раз в своей истории завоевали бронзовые награды на Кубке Африки. На прошлом турнире в 2023 году они дошли до финала, где уступили команде Кот-д'Ивуара.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Кубок африканских наций сборная Нигерии по футболу сборная Египта по футболу Мохамед Салах
