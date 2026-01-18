Reuters узнал об экстренном сборе послов ЕС после угроз Трампа

Послов 27 стран Евросоюза созовут на экстренное совещание в воскресенье, 18 января, на фоне угроз американского президента Дональда Трампа пошлинами из-за Гренландии, пишет Reuters со ссылкой на дипломатов из ЕС.

Встреча начнется в 16:00 по Гринвиччу (19:00 мск).

Ранее глава Белого дома объявил, что с 1 февраля 2026 года с Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии будет взиматься десятипроцентная таможенная пошлина на все товары, отправляемые в Соединенные Штаты.

