Политика⁠,
Спикер парламента Чехии убрал флаг Евросоюза из своего кабинета

Спикер парламента Чехии убрал флаг Евросоюза из своего кабинета
Спикер парламента Чехии Томио Окамура убрал флаг Евросоюза, стоявший в его кабинете рядом с флагом Чехии. Об этом он сообщил в видеоролике, который опубликовал в соцсети Х.

«Я оформила парламентский офис по-своему», — подписал ролик Окамура. По его словам, прошлая расстановка флагов в кабинете досталась ему от его предшественницы Маркеты Пекаровой-Адамовой.

Президент Чехии заявил о готовности Украины к «болезненным уступкам»
Политика
Петр Павел

Агентство ČTK пишет, что Окамура является давним критиком ЕС. Его движение SPD традиционно выступает за проведение всенародного референдума в Чехии по вопросам внешней политики, включая членство в ЕС.

Ранее, в начале ноября, Окамура распорядился снять флаг Украины со здания палаты депутатов Чехии. Этот флаг висел там с февраля 2022 года в знак солидарности с Киевом.

Окамура является лидером движения SPD («Свобода и прямая демократия»). Его кандидатуру на пост спикера палаты депутатов выдвинула новая правящая коалиция, сформированная после октябрьских выборов, в которую помимо его партии вошли победившее движение ANO («Акция недовольных граждан») Андрея Бабиша и Партия автомобилистов. На тайном голосовании 5 ноября Окамура получил поддержку 107 депутатов из 200. Его партия по итогам выборов в начале октября получила 7,78% голосов и 15 мандатов в парламенте.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Чехия Евросоюз флаг кабинет
