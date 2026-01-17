Ейский район Кубани остался без света из-за аварии

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

На всей территории Ейского района Краснодарского края произошло аварийное отключение электроэнергии из-за выхода из строя подводящих линий мощностью 110 кВ, сообщил районный глава Роман Бублик в телеграм-канале в 19:31 мск.

По его данным, ориентировочное время переключения на резервную линию составляет два часа. После возобновления подачи электроэнергии специалисты приступят к восстановлению штатного режима работы систем теплоснабжения, отметил он.

Ранее губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил, что в регионе более 3 тыс. человек остались без электроэнергии из-за ухудшения погодных условий.