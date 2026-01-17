Ейский район Кубани остался без света из-за аварии
На всей территории Ейского района Краснодарского края произошло аварийное отключение электроэнергии из-за выхода из строя подводящих линий мощностью 110 кВ, сообщил районный глава Роман Бублик в телеграм-канале в 19:31 мск.
По его данным, ориентировочное время переключения на резервную линию составляет два часа. После возобновления подачи электроэнергии специалисты приступят к восстановлению штатного режима работы систем теплоснабжения, отметил он.
Ранее губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил, что в регионе более 3 тыс. человек остались без электроэнергии из-за ухудшения погодных условий.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии
Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко