Уитакер заявил, что Европа «слишком остро реагирует» из-за Гренландии

Европа слишком остро реагирует на желание США присоединить Гренландию, это вопрос между Соединенными Штатами, Гренландией и Данией. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Fox News.

«Европа иногда имеет склонность слишком остро реагировать, когда поднимается какой-либо вопрос. Это одна из тех ситуаций, когда требуется хладнокровие», — сказал Уитакер.

Он также напомнил, что в конечном счете это «проблема между Соединенными Штатами, Данией и Гренландией», и подчеркнул, что вопрос можно решить дипломатическим путем. По его словам, встреча датской и гренландской сторон с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио 14 января прошла «очень успешно».

Гренландия — бывшая датская колония. Остров остается частью королевства в качестве автономии. Дания продолжает контролировать внешнюю политику и безопасность территории. Этот самый большой в мире остров имеет площадь 2,166 млн кв. км, почти 80% его территории покрыто льдом. Население составляет немногим более 50 тыс. жителей, по большей части это инуиты (эскимосы).

С начала своего второго срока президента США Дональд Трамп неоднократно говорил, что контролировать Гренландию должны США. В начале января Трамп на фоне военной операции в Венесуэле вновь заявил, что Соединенные Штаты должны получить Гренландию. Он не раз говорил о возможной покупке острова и допускал применение силы.

На фоне угроз Трампа аннексировать Гренландию европейские страны — Германия, Швеция, Франция и Норвегия — решили отправить своих военных для усиления обороны острова. По информации Politico, в инициативе также принимают участие войска Нидерландов и Канады. В ответ Трамп объявил, что с 1 февраля 2026 года с Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии будет взиматься десятипроцентная таможенная пошлина на все товары, отправляемые в США. По его словам, европейские страны будут платить пошлину до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии.