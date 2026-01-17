Во Франции у подозреваемых в краже кабелей оказались активы на €4,5 млн

Во Франции полиция раскрыла схему краж медных кабелей на строительных площадках оператора Orange в регионе Иль-де-Франc, у подозреваемых по делу с начала его расследования изъяли активы на €4,5 млн, включая поместье в департаменте Уаза. Об этом сообщает Le Figaro.

В том числе речь идет об имущество на сумму около €2,6 млн, включая объекта недвижимости, одно из которых — поместье Гондревиль в департаменте Уаза.

Расследование началось в январе 2025 года после серии краж на объектах Orange в департаментах Ивелин и Валь-д’Уаз. По данным жандармерии, преступная сеть действовала через компанию-субподрядчика. Во вторник, 13 января, были задержаны руководители этой компании, а в среду, 14 января, — еще один подозреваемый, отвечавший за налоговые и социальные вопросы. Всем троим предъявлены обвинения, они находятся под судебным надзором прокуратуры Понтуаза до начала процесса, назначенного на 24 июня.

Ранее, в июне, в рамках этого же дела были арестованы 17 человек, работавших на субподрядчика. Их подозревают в краже кабелей, сбыте и отмывании доходов. По оценке жандармерии, с начала 2024 года было похищено около 189 тонн кабелей рыночной стоимостью порядка €900 тыс. Тогда же были изъяты наличные деньги, автомобили класса люкс, часы и ювелирные изделия.

Кроме того, следствие выделило отдельное производство по фактам незаконного трудоустройства иностранцев без разрешений на работу, а также по подозрению в отмывании средств и содействии нелегальному пребыванию мигрантов.