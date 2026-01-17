Фон дер Ляйен предупредила США о подрыве отношений с ЕС из-за Гренландии

Введение США 10-процентных пошлин на экспорт против европейских стран подорвет трансатлантические отношения и может привести к «опасной нисходящей спирали». С таким заявлением вместе выступили председатели Еврокомиссии и Евросоюза Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта.

«Европа останется единой, скоординированной и приверженной защите своего суверенитета», — написала она.

17 января Трамп объявил, что с 1 февраля 2026 года с Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии будет взиматься десятипроцентная таможенная пошлина на все товары, отправляемые в Соединенные Штаты. Сейчас на товары из ЕС действует тариф в размере 15%.