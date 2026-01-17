Над Россией сбили 34 дрона за три часа
Силы ПВО в период с 20:00 до 23:00 мск перехватили и уничтожили 34 беспилотника самолетного типа над территорией России, сообщила пресс-служба Минобороны.
Больше всего дронов — 17 — сбили над территорией Белгородской области. Над Курской областью уничтожили 11 беспилотников, еще три — над Воронежской.
По одному беспилотнику сбили над Орловской областью, Крымом и акваторией Азовского моря.
До этого в период с 15:00 до 20:00 над Россией уничтожили 40 дронов. Больше всего беспилотников в этот промежуток также перехватили над Белгородской областью — там сбили 35 дронов.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии
Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко