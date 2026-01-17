 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Находящийся у власти 40 лет президент Уганды вновь победил на выборах

Йовери Мусевени голосует в средней школе Кааро в Рвакитуре, Уганда, 15 января 2026&nbsp;г.
Йовери Мусевени голосует в средней школе Кааро в Рвакитуре, Уганда, 15 января 2026 г. (Фото: Reuters)

Действующий президент Уганды, 81-летний Йовери Мусевени, снова одержал победу на выборах.

По данным избиркома страны, передает Reuters, он набрал порядка 72% голосов.

Главный соперник президента Боби Вайн (Роберт Кьягулани) получил 24% голосов, с чем остался не согласен. Он заявил о массовых нарушениях и призвал своих сторонников к протестам.

Оппозиция Уганды сообщила о похищении их лидера после выборов
Политика

По словам Вайна, в ночь после выборов в его дом ворвались силовики, которые отключили электричество и камеры наблюдения. Его жена и семья находятся под домашним арестом, а местоположение самого Вайна неизвестно. Он заявил, что ему удалось скрыться.

Также во время выборов в стране отключили интернет.

Правление Мусевени длится уже более 40 лет.  Он пришел к власти в 1986 году после гражданской войны. Первые его выборы прошли в 1996-м, когда он набрал 75,5% голосов, пообещав восстановить безопасность и экономику. В 2001 году он победил своего бывшего соратника Киззу Бесидже, который затем дважды (в 2006 и 2011 годах) безуспешно пытался оспорить итоги в суде. В 2005 году парламент отменил конституционное ограничение на количество президентских сроков, что позволило Мусевени оставаться у власти. В 2016 году он набрал 60,62%, а в 2021-м — 58,64% голосов.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Уганда выборы президента Выборы
