Политика⁠,
0

В Дании и Гренландии прошли масштабные протесты против угроз США

Video

Тысячи жителей Дании вышли протестовать против угроз президента США Дональда Трампа по присоединению Гренландии. На фотографиях видно, как люди с плакатами «Руки прочь от Гренландии» и флагами острова идут по улицам Копенгагена, пишет TV2.

В столице Гренландии Нууке также проходят протесты. В них участвуют крупные политики страны, в том числе премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, а также бывшие главы правительств Ким Кильсен и Муте Боуруп Эгеде.

«Сегодня многие выбрали провести субботу, участвуя в демонстрациях в поддержку Гренландии. Гренландский и датский флаги стоят бок о бок. Это здорово видеть», — написала премьер Дании Метте Фредриксен в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Материал дополняется

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Дания Гренландия США протесты
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
