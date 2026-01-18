Кого из российских теннисистов считают фаворитом на Australian Open

18 января в Мельбурне стартует основная сетка первого в сезоне турнира «Большого шлема». Кто является фаворитом и каковы шансы российских теннисистов Australian Open — в материале «РБК Спорт»

Фото: Cameron Spencer / Getty Images

Australian Open, первый в сезоне турнира «Большого шлема», пройдет с 12 января по 1 февраля в Мельбурне на харде. Среди женщин действующей победительницей является американка Мэдисон Киз, а среди мужчин — итальянец Янник Синнер. Из россиян в прошлом сезоне лучший результат показали Карен Хачанов (третий круг) и Анастасия Павлюченкова (четвертьфинал).

Розыгрыш основной сетки турнира стартует 18 января. В нем примут участие десять россиян: трое мужчин и семь женщин.

Соперники россиян

Даниил Медведев (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев начнет Australian Open матчем с голландцем Йеспером де Йонгом. Трехкратный финалист Australian Open Медведев занимает 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), де Йонг — 73-е. Ранее они не играли друг с другом в ATP.

Андрей Рублев (14-й) в первом круге сыграет с итальянцем Маттео Арнальди (65-й), Карен Хачанов (17-й) — с американцем Алексом Микелсеном (37-й). Рублев выиграл у Арнальди две встречи из четырех, Хачанов у Микелсена — одну из двух.

Лучшая из российских теннисисток Мирра Андреева (8-я в WTA) начнет турнир встречей с хорваткой Донной Векич (70-я).

Диана Шнайдер (23-я) сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой, Анна Калинская (33-я) — с британкой Сонай Картал, Людмила Самсонова (18-я) — с немкой Лаурой Зигемунд, Екатерина Александрова (11-я) — с турчанкой Зейнеп Сонмез, Анастасия Павлюченкова (44-я) — с китаянкой Бай Чжосюань, Анастасия Захарова (103-я) получила в соперницы шестую ракетку мира Джессику Пегулу (США).

Рекордные призовые

Фото: Julian Finney / Getty Images

Общий призовой фонд Открытого чемпионата Австралии с прошлого года увеличился более чем на 16%. Теперь сумма составляет $74,89 млн.

Наибольший рост (на 19%) зафиксирован для победителей в одиночных разрядах, которые получат по $2,79 млн. Финалистам достанутся по $1,44 млн, полуфиналистам — по $840 тыс., четвертьфиналистам — по $504 тыс.

При этом в сравнении с турнирами «Большого шлема» прошлого года призовые на Australian Open превышают лишь сумму «Ролан Гаррос — 2025» ($66 млн), но значительно меньше Уимблдона ($72,6 млн) и US Open ($90 млн) 2025 года.

Призовые в одиночном разряде Australian Open 2026 Первый круг — $100,7 тыс.;

Второй круг — $150,7 тыс.;

Третий круг — $219,53 тыс.;

Четвертый круг — $321,5 тыс.;

Четвертьфинал — $504 тыс.;

Полуфинал — $840 тыс.;

Финал — $1,44 млн;

Чемпион — $2,79 млн.

Фавориты турниры

Янник Синнер (Фото: Quinn Rooney / Getty Images)

Одними из главных фаворитов турнира являются вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер, который на последнем Australian Open в трех сетах победил представителя Германии Александра Зверева.

Испанец Карлос Алькарас, занимающий первое место в мировом рейтинге также является одним из лидеров соревнования. Лучшим результатом теннисиста на турнире является 1/4 финала в 2024 и 2025 годах. Третья ракетка мира, представляющий Германию Александр Зверев, неплохо выступает на Открытом чемпионате Австралии — он трижды доходил до полуфинала турнира. А в последний раз — дошел до финала.

Среди россиян главным претендентом на победу является Даниил Медведев. 12-я ракетка мира ни разу не выигрывал Australian Open, но трижды доходил до финала. В 2021-м он в трех сетах уступил Джоковичу, в 2022 году упустил победу против Рафаэля Надаля, а в прошлом году проиграл Яннику Синнеру. Однако в прошлом сезоне он сенсационно уступил во втором круге 19-летнему американцу Лернеру Тьену (на тот момент занимал 121-е место в рейтинге ATP).

Среди женщин в одиночном разряде фаворитом является первая ракетка мира Арина Соболенко, на счету которой три титула Australian Open. Возглавляющая рейтинг WTA белоруска в первом круге сыграет с Тьянцоа Ракотомангой (Франция).

Также претендентами на победу являются вторая ракетка мира Ига Свентек, лучшим результатом на турнире которой является полуфинал 2022 и 2025 года, и американка Кори Гауфф, которая доходила до полуфиналов Australian Open и «Ролан Гаррос».

Букмекеры также считают Синнера и Соболенко главными фаворитами. На победу итальянского теннисиста коэффициент составляет 1,72 — 1,91, а на белорусскую спортсменку — 2,75 – 3,40.

Среди россиян самые высокие котировки у Медведева (18-30), занимающего пятое место среди фаворитов, и Андреевой (20,0–25,0), которая является шестой среди претендентов на победу.

Каковы шансы россиян

Андрей Ольховский, первый российский чемпион Australian Open и «Ролан Гаррос» в смешанном разряде

«На мой взгляд, очень многое в турнире будет зависеть от жеребьевки. У мужчин среди россиян, естественно, тройка — Медведев, Рублев, Хачанов. Дальше особо никого нет. А у девушек, более широкий состав, но явных лидеров, наверное, нет. Ну, может быть, Мирра Андреева, которая не показывает, наверное, совсем уж хороший теннис в последнее время. Поэтому, на мой взгляд, можно ожидать каких-то прорывов, интересных результатов. Но в первую очередь я подождал бы жеребьевки», — сказал Ольховский «РБК Спорт».

Ольховский отметил, что главными фаворитами на победу у мужчин являются Янник Синнер и Карлос Алькарас.

«Даже не знаю, кого третьего назвать. Медведев сейчас хороший. Джокович, не знаю, не играл. Очень сложно у мужчин, кроме двух основных претендентов, назвать. У женщин, наверное, Соболенко, Рыбакина, Светек, может быть, Гауф — четверка», — отметил он.

Виктор Янчук, бывший представитель СССР в Международной федерации тенниса (ITF) и заслуженный тренер РСФСР

«В мужском, естественно, два наших фаворита — Медведев и Рублев. И отрадно, что они уже проявили себя с положительной стороны. То есть они уже продемонстрировали очень неплохую форму для начала сезона. Ну, Медведев вообще выиграл турнир в Брисбене. А Рублев на другом турнире тоже был достаточно сильный. Прошел четверть, но в полуфинале турнира в Гонконге проиграл. На хорошей стадии он уже прошел. Я думаю, что это дает повод ожидать от них дальнейших успешных выступлений на этом начальном участке сезона. Поэтому Australia Open — это интересный турнир. Все впервые будут играть. Но кто в какой форме, как раз это покажут уже игры самого турнира. Но надежда есть. И пока оптимизм тоже на хорошем уровне», — сказал Янчук «РБК Спорт».

Мирра Андреева (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Янчук выразил надежду на то, что одна из российских теннисисток сможет прорваться в четвертьфинал турнира у женщин.

«Я могу сказать, что в женском разряде вообще непредсказуемо, кто из наших займет более высокую позицию, потому что у нас ровный состав. Достаточно сильный, но недостаточно, чтобы выиграть. Хотелось бы ожидать дальнейшего роста и дальнейших сюрпризов от Мирры Андреевой, потому что она устремлена в будущее, она юная еще пока, прибавляет и делает заявку на хорошие победы. Теоретически ей по плечу, у нее шансы есть. Другие девушки тоже смогут попасть. Я уверен, что в четвертьфинале кто-то из наших-то будет обязательно. И, может быть, кто-то прорвется. Хорошо бы, чтобы Мирра Андреева прорвалась и в полуфинал. Потому что ей пора показывать себя на самом высоком уровне. Она этого достойна и дошла уже по силе игры, по мотивации до этого этапа. Так что я думаю, состав у нас женский ровный, интересный, интригующий», — отметил он.

При этом, он назвал Арину Соболенко и Игу Свентек фаворитами среди теннисисток, отметив, что » у женщин все может быть, потому что там явного лидера нет».

«У женщин фаворитом можно выделить Соболенко, ей бы только справиться с собой, потому что с противницами она легко и уверенно справляется. Сильные мощные удары, атакующий теннис, хорошая подготовка. Она разводит хорошо, но главное, что ее удары безжалостные, прицельные, достаточно плотные, против них не устоять. Поэтому она занимает первую строчку. Ну, неплохо играет в темп, конечно, и тоже динамичная очень полька Светек, второй номер пока что в таблице», — сказал Янчук.

Елена Брюховец, победительница трех турниров WTA

«Мы, конечно, всегда болеем за наших спортсменов и будем следить за Миррой Андреевой. Надеемся, что неудачный конец сезона не помешал ей провести хорошую предсезонку и на турнире Большого шлема она сможет себя проявить, хорошо выступить. Диана Шнайдер, если играет в свой теннис, у нее тоже все вкладывается, то все получается. Еще есть девчонки Екатерина Александрова и Люда Самсонова. То есть мы представлены очень даже хорошо, поэтому будем болеть за наших. У ребят хорошо начал сезон Даня Медведев. Он победил [турнир в Брисбене]. Давно ничего не выигрывал и удачно начал сезон. Конечно, будем за него болеть», — сказала Брюховец «РБК Спорт».

По мнению Брюховец, фаворитами на турнире у мужчин является Синнер и Алькарас, а у женщин — Арина Соболенко.

«Она показывала, что здорово начинает сезон, и этот не стал исключением. Она выиграла Брисбен в очередной раз. Безусловно, она фаворит. Но опять, турнир длинный, погода разная, состояние тоже разное, но у девчонок она выглядит предпочтительнее», — заключила она.