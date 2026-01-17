Sun рассказала, как принц Уильям лишился прогулок на самокате в Виндзоре
На территории Виндзорского Большого парка, где расположена официальная резиденция британского монарха, запретили кататься на всех «моторизированных видах транспорта», включая электросамокаты. Об этом сообщила газета The Sun.
Газета отмечает, что одним из тех, кто лишился возможности кататься, стал принц Уильям, который ранее любил ездить на электросамокате по территории близ своего нового особняка Форест-Лодж. «Уильям раньше очень любил передвигаться по замку на своем электросамокате, поскольку запрета на его использование не было», — рассказал источник газеты.
Сам принц Уильям рассказывал комику и ведущему Юджину Леви, что, хотя он и не живет постоянно в резиденции, его семья приезжает туда для работы и встреч.
Уильям — 42-летний наследник британского престола и старший сын короля Чарльза.
