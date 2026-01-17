 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
FranceTV показал кадры разговора Макрона с Трампом о 30-дневном перемирии

Сюжет
Военная операция на Украине
Разговор состоялся в Киеве 10 мая 2025 года. Макрон позвонил Трампу и сообщил о согласии Зеленского на предложении о 30-дневном прекращении огня. Путиным была поддержана идея месячного перемирия «с оговоркой», заявляли в Кремле
Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский в Президентском дворце в Киеве, Украина, 10 мая 2025&nbsp;г.
Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский в Президентском дворце в Киеве, Украина, 10 мая 2025 г. (Фото: Stefan Rousseau / WPA / Getty Images)

Телеканал FranceTV опубликовал видеокадры разговора президента Франции Эммануэля Макрона с американским коллегой Дональдом Трампом, в котором речь шла о согласии украинского лидера Владимира Зеленского на 30-дневное прекращение огня. Канал выложил запись в X. Она сделана в Киеве 10 мая 2025 года.

На ней Макрон звонит Трампу и говорит: «Дональд, я знаю, что для тебя это раннее утро и извиняюсь за это». Он спрашивает американского лидера, может ли он перезвонить ему через две минуты вместе с Зеленским, британским премьером Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Трамп переспрашивает, что происходит. Французский лидер объясняет, что речь идет о согласии Зеленского на предложение о 30-дневном прекращении огня. Глава Белого дома отвечает на это: «Нобелевскую премию за это». После этого лидеры договариваются созвониться снова.

Далее на записи Макрон снова звонит Трампу и говорит, что он в Киеве вместе с Зеленским, Стармером и Мерцем. Французский лидер сообщает американскому коллеге, что все они согласны на его предложение о перемирии.

Затем Зеленский присоединяется к разговору и предлагает усилить давление на Россию, если она не пойдет на этот шаг, в том числе путем санкций.

Трамп отвечает: «Я поговорю с ними».

Зеленский заявил об отправке в США делегации для новых переговоров
Политика
Владимир Зеленский

В мае прошлого года Трамп после беседы с украинским коллегой призвал Россию и Украину к 30-дневному прекращению огня и пригрозил санкциями в случае его несоблюдения. На тот момент, с полуночи 8 мая, действовало объявленное Москвой перемирие, которое продлилось до полуночи 11 мая. Зеленский отверг предложенное президентом Владимиром Путиным перемирие по случаю 80-летия Победы, предложив «немедленное, полное и безусловное прекращение огня — и минимум на 30 дней».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Путиным была поддержана идея месячного перемирия «с оговоркой», что вокруг нее «существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые, предметно говорить очень сложно об этом».

Президент России, в частности, заявлял: «Эти 30 суток как будут использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась эта принудительная мобилизация? Чтобы туда поставлялось оружие? Чтобы мобилизованные подразделения прошли подготовку? Или ничего этого не будет?».

Официальный представитель МИДа Мария Захарова говорила, что Москва «никогда не была против прекращения огня» и что российская сторона уже дважды объявляла о перемирии в одностороннем порядке. Речь идет о 30-дневном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре, на который согласился и Киев, а также о пасхальном перемирии. По словам Захаровой, их соблюдение Киевом «могло стать шагом в направлении долгосрочного прекращения огня», но украинская сторона этого не делала.

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Дональд Трамп Эмманюэль Макрон Владимир Зеленский телефонный разговор прекращение огня перемирие
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
