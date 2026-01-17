Трамп объявил о готовности США к переговорам о присоединении Гренландии

Вашингтон готов немедленно приступить к переговорам по Гренландии с Данией или другими европейскими странами, против которых Трамп ввел пошлины 10% на экспорт

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Вашингтон готов к переговорам с Данией и другими европейскими государствами о присоединении Гренландии к США, поскольку необходимость приобретения острова «особенно важна» для Соединенных Штатов. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social

«Соединенные Штаты Америки готовы немедленно приступить к переговорам с Данией или любой из этих стран», — написал Трамп, имея в виду Норвегию, Швецию, Францию, Германию, Великобританию, Нидерланды и Финляндию, против которых он в этом же посте объявил о введении 10-процентных таможенных пошлин на все товары, отправляемые ими в Соединенные Штаты, с 1 февраля.

По мнению Трампа, эти страны «подвергли себя риску, несмотря на все, что мы для них сделали, включая максимальную защиту, на протяжении многих десятилетий».

С 1 июня тарифы будут увеличены до 25%, заявил Трамп. Он добавил, что европейские страны продолжат выплачивать пошлины до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке США Гренландии. Американский лидер подчеркнул, что США пытаются совершить эту сделку уже более 150 лет.

Cпецпосланник Трампа в Гренландии Джефф Лэндри сообщил, что планирует посетить остров в марте. «Я действительно считаю, что сделка должна быть и будет заключена, как только ситуация разрешится», — заявил Лэндри, передает Reuters.

Трамп в качестве оправдания притязаний США на Гренландию заявил, что остров нужен его стране для обеспечения национальной безопасности, а Дания «ничего не может сделать, если Россия или Китай захотят оккупировать Гренландию». Он настаивает, что у берегов острова находятся российские и китайские эсминцы и подводные лодки.

На фоне угроз Трампа аннексировать Гренландию европейские страны, включая Германию, Швецию, Францию и Норвегию, решили отправить своих военных для усиления обороны острова в рамках операции «Арктическая стойкость» (Arctic Endurance).