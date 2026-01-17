 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

ЕС и МЕРКОСУР заключили сделку о торговле на фоне протестов фермеров

ЕС и МЕРКОСУР заключили сделку о свободной торговле на фоне протестов фермеров
По всей Европе прошли протесты фермеров против соглашения о свободной торговле с южноамериканским экономическим блоком. Они опасаются, что оно может привести к росту импорта более дешевых продуктов
Церемония подписания соглашения о свободной торговле между Европейским союзом и южноамериканским блоком Меркосур, Асунсьон, Парагвай
Церемония подписания соглашения о свободной торговле между Европейским союзом и южноамериканским блоком Меркосур, Асунсьон, Парагвай (Фото: Cesar Olmedo / Reuters)

ЕС и южноамериканский экономический блок МЕРКОСУР заключили историческое соглашение о свободной торговле на фоне протестов фермеров, сообщает Euractiv. Большинство стран Евросоюза поддержали сделку, несмотря на противодействие Франции и Польши, отмечает издание.

«Мы выбираем справедливую торговлю вместо тарифов, мы выбираем продуктивное, долгосрочное партнерство вместо изоляции, и прежде всего, мы намерены принести реальную и ощутимую пользу нашим народам и компаниям», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на церемонии.

Она подчеркнула, что «когда два региона, подобные нашему, говорят в один голос по глобальным вопросам, мир будет слушать».

Фермеры перекрыли центр Парижа. Видео
Политика

МЕРКОСУР — это крупнейшее интеграционное объединение в Южной Америке, которое представляет общий рынок шести стран региона. Включает Аргентину, Боливию, Бразилию, Венесуэлу (членство приостановлено в 2016 году), Парагвай и Уругвай. Этот торговый блок покрывает территорию примерно 14,8 млн кв. км и объединяет более 295 млн человек.

Учрежден в 1991 году. Штаб-квартира МЕРКОСУР находится в городе Монтевидео (столица Уругвая), официальные языки — испанский, португальский и гуарани. Логотип МЕРКОСУР утвердили в 2002 году — на нем изображены четыре звезды созвездия Южный Крест, который остается одним из ключевых элементов навигации в Южном полушарии, изогнутая зеленая линия, символизирующая горизонт, и название блока.

Соглашение было заключено в Центральном банке Парагвая в Асунсьоне — там же, где в 1991 году был подписан Асунсьонский договор, основополагающий документ для создания МЕРКОСУР, пишет Euractiv. На церемонии со стороны ЕС также присутствовал председатель Европейского совета Антониу Кошта. Со стороны блока в ней участвовали президенты Парагвая Сантьяго Пенья, Боливии Родриго Пас, Аргентины Хавьер Милей и Уругвая Яманду Орси, а также президент Панамы Хосе Рауль Мулино (эта страна является ассоциированным членом МЕРКОСУР).

Накануне фон дер Ляйен и еврокомиссар по торговле Марош Шефчович посетили Бразилию, где встретились с президентом Лулой да Силвой, который не присутствовал на церемонии. Страна была представлена министром иностранных дел.

В последние недели по всей Европе прошли протесты фермеров против сделки. Они опасаются, что она может привести к росту импорта более дешевых продуктов и усилению конкуренции. Как ожидается, они продолжатся во вторник, 20 декабря: 5000 фермеров и 1000 тракторов намерены собраться у здания Европарламента в Страсбурге, где на следующий день состоится голосование о том, следует ли обратиться в суд ЕС за заключением по поводу соглашению между ЕС и МЕРКОСУР — этот шаг может заморозить процедуру ратификации на несколько месяцев, писал Euractiv.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Елена Чернышова
МЕРКОСУР ЕС торговое соглашение фермеры протесты
Материалы по теме
В Брюсселе фермеры на тракторах пытались прорваться к Европарламенту
Политика
Польские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной
Политика
Греческие фермеры начали продавать поврежденный рис для свадеб
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
Макрон назвал недопустимой угрозу Трампа о пошлинах из-за Гренландии Политика, 22:26
Во Франции у подозреваемых в краже кабелей оказались активы на €4,5 млн Общество, 22:21
ЕС и МЕРКОСУР заключили сделку о торговле на фоне протестов фермеров Политика, 22:11
Находящийся у власти 40 лет президент Уганды вновь победил на выборах Политика, 22:07
Ейский район Кубани остался без света из-за аварии Общество, 22:00
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Sun рассказала, как принц Уильям лишился прогулок на самокате в Виндзоре Общество, 21:49
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Трамп объявил о готовности США к переговорам о присоединении Гренландии Политика, 21:40
Маск через суд потребовал от OpenAI и Microsoft до $134 млрд компенсации Бизнес, 21:37
Сборная Нигерии завоевала бронзу на Кубке Африки Спорт, 21:33
FranceTV показал кадры разговора Макрона с Трампом о 30-дневном перемирии Политика, 21:18
Умер бывший футболист «Локомотива» Артур Шамрин Спорт, 21:16
Части Херсонской и Запорожской областей остались без света из-за ударов Политика, 21:13
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00