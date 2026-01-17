ЕС и МЕРКОСУР заключили сделку о торговле на фоне протестов фермеров

По всей Европе прошли протесты фермеров против соглашения о свободной торговле с южноамериканским экономическим блоком. Они опасаются, что оно может привести к росту импорта более дешевых продуктов

Церемония подписания соглашения о свободной торговле между Европейским союзом и южноамериканским блоком Меркосур, Асунсьон, Парагвай (Фото: Cesar Olmedo / Reuters)

ЕС и южноамериканский экономический блок МЕРКОСУР заключили историческое соглашение о свободной торговле на фоне протестов фермеров, сообщает Euractiv. Большинство стран Евросоюза поддержали сделку, несмотря на противодействие Франции и Польши, отмечает издание.

«Мы выбираем справедливую торговлю вместо тарифов, мы выбираем продуктивное, долгосрочное партнерство вместо изоляции, и прежде всего, мы намерены принести реальную и ощутимую пользу нашим народам и компаниям», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на церемонии.

Она подчеркнула, что «когда два региона, подобные нашему, говорят в один голос по глобальным вопросам, мир будет слушать».

МЕРКОСУР — это крупнейшее интеграционное объединение в Южной Америке, которое представляет общий рынок шести стран региона. Включает Аргентину, Боливию, Бразилию, Венесуэлу (членство приостановлено в 2016 году), Парагвай и Уругвай. Этот торговый блок покрывает территорию примерно 14,8 млн кв. км и объединяет более 295 млн человек. Учрежден в 1991 году. Штаб-квартира МЕРКОСУР находится в городе Монтевидео (столица Уругвая), официальные языки — испанский, португальский и гуарани. Логотип МЕРКОСУР утвердили в 2002 году — на нем изображены четыре звезды созвездия Южный Крест, который остается одним из ключевых элементов навигации в Южном полушарии, изогнутая зеленая линия, символизирующая горизонт, и название блока.

Соглашение было заключено в Центральном банке Парагвая в Асунсьоне — там же, где в 1991 году был подписан Асунсьонский договор, основополагающий документ для создания МЕРКОСУР, пишет Euractiv. На церемонии со стороны ЕС также присутствовал председатель Европейского совета Антониу Кошта. Со стороны блока в ней участвовали президенты Парагвая Сантьяго Пенья, Боливии Родриго Пас, Аргентины Хавьер Милей и Уругвая Яманду Орси, а также президент Панамы Хосе Рауль Мулино (эта страна является ассоциированным членом МЕРКОСУР).

Накануне фон дер Ляйен и еврокомиссар по торговле Марош Шефчович посетили Бразилию, где встретились с президентом Лулой да Силвой, который не присутствовал на церемонии. Страна была представлена министром иностранных дел.

В последние недели по всей Европе прошли протесты фермеров против сделки. Они опасаются, что она может привести к росту импорта более дешевых продуктов и усилению конкуренции. Как ожидается, они продолжатся во вторник, 20 декабря: 5000 фермеров и 1000 тракторов намерены собраться у здания Европарламента в Страсбурге, где на следующий день состоится голосование о том, следует ли обратиться в суд ЕС за заключением по поводу соглашению между ЕС и МЕРКОСУР — этот шаг может заморозить процедуру ратификации на несколько месяцев, писал Euractiv.