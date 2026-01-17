Маск через суд потребовал от OpenAI и Microsoft до $134 млрд компенсации

Маск указал, что OpenAI, изначально позиционировавшаяся как некоммерческая организация, отказалась от этого принципа, став партнером Microsoft. OpenAI ответила, что сам Маск ранее предлагал компании перейти к коммерческой модели

Американский предприниматель Илон Маск подал в суд иск к OpenAI и Microsoft, в котором потребовал от компаний выплатить ему компенсацию в размере от $79 млрд до $134 млрд, следует из иска предпринимателя, который опубликовал Reuters.

Маск утверждает, что компания OpenAI, изначально позиционировавшаяся как некоммерческая, отказалась от этих принципов, в том числе заключив партнерство с Microsoft.

По мнению истца, доходы OpenAI были получены благодаря его решающему вкладу в создание и развитие OpenAI. Этот вклад оценивается как в денежном выражении, так и в нематериальном — привлечение ключевых сотрудников, передача знаний, предоставление своих репутации и связей.

Для оценки суммы незаконных доходов Маск привлек мнение эксперта — финансового экономиста Пола Ваззана. Он, используя финансовые модели и основываясь на собственном опыте венчурного инвестирования, рассчитал, что вклад Маска составляет от 50 до 75% от текущей стоимости некоммерческого фонда OpenAI в размере $500 млрд. Согласно заявлению Маска, в период с 2015 года, когда он был одним из основателей OpenAI, компания получила от него взносы на сумму от $65,5 млрд до $109,4 млрд. Microsoft же инвестировала в OpenAI от $13,3 млрд до $25,1 млрд.

Маск являлся сопредседателем OpenAI наряду с ее нынешним гендиректором Сэмом Альтманом. Компания была основана в 2015 году. В 2018 году Маск покинул совет директоров OpenAI. Спустя пять лет он основал собственную компанию xAI по разработке искусственного интеллекта, а в 2024 году инициировал судебный процесс против Альтмана. Предметом спора стали коммерческие планы Альтмана по управлению компанией, выразившиеся в том числе в сотрудничестве с Microsoft.

Компания xAI Маска занимается разработкой чат-бота Grok, который является конкурентом ChatGPT от OpenAI.

«Подобно тому, как ранний инвестор в стартап может получить прибыль, во много раз превышающую его первоначальные вложения, незаконно полученная прибыль, которую заработали OpenAI и Microsoft и которую господин Маск теперь имеет право вернуть, намного превышает первоначальные вложения господина Маска», — заявил адвокат Маска Стивен Моло, передает Bloomberg.

В своем заявлении в ответ Маску OpenAI заявила, что в 2017 году вела с ним переговоры о переходе к коммерческой модели, но они прекратились, когда OpenAI отказалась предоставить ему полный контроль и отклонила предложение о слиянии с Tesla. После его ухода организация была вынуждена самостоятельно искать миллиардные инвестиции, указывает пресс-служба компании. В итоге OpenAI была структурирована как организация, работающая в интересах общества, но при этом контролируемая некоммерческим советом.

В компании также отметили, что этот иск — уже четвертая попытка Маска «затормозить развитие» OpenAI и продвинуть собственный проект xAI и что он систематически искажает факты в рамках этой стратегии. «Илон не считал, что OpenAI должна оставаться исключительно некоммерческой организацией. <...> Он согласился с тем, что OpenAI нуждается как в некоммерческой, так и в коммерческой структуре — именно такая структура существует у OpenAI сегодня, и именно из-за нее Илон сейчас подает в суд на OpenAI», — говорится в заявлении компании.