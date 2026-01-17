 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Маск через суд потребовал от OpenAI и Microsoft до $134 млрд компенсации

Маск указал, что OpenAI, изначально позиционировавшаяся как некоммерческая организация, отказалась от этого принципа, став партнером Microsoft. OpenAI ответила, что сам Маск ранее предлагал компании перейти к коммерческой модели
Microsoft MSFT $459,86 +0,7% Купить
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Chip Somodevilla / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Американский предприниматель Илон Маск подал в суд иск к OpenAI и Microsoft, в котором потребовал от компаний выплатить ему компенсацию в размере от $79 млрд до $134 млрд, следует из иска предпринимателя, который опубликовал Reuters.

Маск утверждает, что компания OpenAI, изначально позиционировавшаяся как некоммерческая, отказалась от этих принципов, в том числе заключив партнерство с Microsoft.

По мнению истца, доходы OpenAI были получены благодаря его решающему вкладу в создание и развитие OpenAI. Этот вклад оценивается как в денежном выражении, так и в нематериальном — привлечение ключевых сотрудников, передача знаний, предоставление своих репутации и связей.

Microsoft заключила новую сделку с OpenAI
Бизнес
Фото:Michael M. Santiago / Getty Images

Для оценки суммы незаконных доходов Маск привлек мнение эксперта — финансового экономиста Пола Ваззана. Он, используя финансовые модели и основываясь на собственном опыте венчурного инвестирования, рассчитал, что вклад Маска составляет от 50 до 75% от текущей стоимости некоммерческого фонда OpenAI в размере $500 млрд. Согласно заявлению Маска, в период с 2015 года, когда он был одним из основателей OpenAI, компания получила от него взносы на сумму от $65,5 млрд до $109,4 млрд. Microsoft же инвестировала в OpenAI от $13,3 млрд до $25,1 млрд.

Маск являлся сопредседателем OpenAI наряду с ее нынешним гендиректором Сэмом Альтманом. Компания была основана в 2015 году. В 2018 году Маск покинул совет директоров OpenAI. Спустя пять лет он основал собственную компанию xAI по разработке искусственного интеллекта, а в 2024 году инициировал судебный процесс против Альтмана. Предметом спора стали коммерческие планы Альтмана по управлению компанией, выразившиеся в том числе в сотрудничестве с Microsoft.

Компания xAI Маска занимается разработкой чат-бота Grok, который является конкурентом ChatGPT от OpenAI.

«Подобно тому, как ранний инвестор в стартап может получить прибыль, во много раз превышающую его первоначальные вложения, незаконно полученная прибыль, которую заработали OpenAI и Microsoft и которую господин Маск теперь имеет право вернуть, намного превышает первоначальные вложения господина Маска», — заявил адвокат Маска Стивен Моло, передает Bloomberg.

В своем заявлении в ответ Маску OpenAI заявила, что в 2017 году вела с ним переговоры о переходе к коммерческой модели, но они прекратились, когда OpenAI отказалась предоставить ему полный контроль и отклонила предложение о слиянии с Tesla. После его ухода организация была вынуждена самостоятельно искать миллиардные инвестиции, указывает пресс-служба компании. В итоге OpenAI была структурирована как организация, работающая в интересах общества, но при этом контролируемая некоммерческим советом.

В компании также отметили, что этот иск — уже четвертая попытка Маска «затормозить развитие» OpenAI и продвинуть собственный проект xAI и что он систематически искажает факты в рамках этой стратегии. «Илон не считал, что OpenAI должна оставаться исключительно некоммерческой организацией. <...> Он согласился с тем, что OpenAI нуждается как в некоммерческой, так и в коммерческой структуре — именно такая структура существует у OpenAI сегодня, и именно из-за нее Илон сейчас подает в суд на OpenAI», — говорится в заявлении компании.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Илон Маск OpenAI Microsoft иски искуственный интеллект Grok
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Microsoft заключила новую сделку с OpenAI
Бизнес
Disney вложит $1 млрд в OpenAI и предоставит доступ к своим персонажам
Технологии и медиа
OpenAI запустила генератор изображений ChatGPT Images
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
Макрон назвал недопустимой угрозу Трампа о пошлинах из-за Гренландии Политика, 22:26
Во Франции у подозреваемых в краже кабелей оказались активы на €4,5 млн Общество, 22:21
ЕС и МЕРКОСУР заключили сделку о торговле на фоне протестов фермеров Политика, 22:11
Находящийся у власти 40 лет президент Уганды вновь победил на выборах Политика, 22:07
Ейский район Кубани остался без света из-за аварии Общество, 22:00
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Sun рассказала, как принц Уильям лишился прогулок на самокате в Виндзоре Общество, 21:49
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Трамп объявил о готовности США к переговорам о присоединении Гренландии Политика, 21:40
Маск через суд потребовал от OpenAI и Microsoft до $134 млрд компенсации Бизнес, 21:37
Сборная Нигерии завоевала бронзу на Кубке Африки Спорт, 21:33
FranceTV показал кадры разговора Макрона с Трампом о 30-дневном перемирии Политика, 21:18
Умер бывший футболист «Локомотива» Артур Шамрин Спорт, 21:16
Части Херсонской и Запорожской областей остались без света из-за ударов Политика, 21:13
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00