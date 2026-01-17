Макрон назвал недопустимой угрозу Трампа о пошлинах из-за Гренландии

Угрозы президента США Дональда Трампа о введении 10-процентных пошлин на экспорт против Дании и других европейских стран являются недопустимыми и неприемлемыми, написал президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети Х.

«Никакое запугивание или угроза не повлияют на нас — ни в Украине, ни в Гренландии, ни где-либо еще в мире, когда мы столкнемся с подобными ситуациями», — написал он.

Он добавил, что в случае подтверждения данных о введении пошлин, европейские страны дадут единый и скоординированный ответ, обеспечив защиту европейского суверенитета.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон написал в Х на фоне заявления Трампа о пошлинах, что страна «не позволит себя шантажировать». «Швеция сейчас ведет интенсивные переговоры с другими странами ЕС, Норвегией и Великобританией о коллективном ответе», — добавил он.

Пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус после слов Трампа сообщил, что Германия будет придерживаться единого европейского подхода, передает Handelsblatt. «Вместе мы примем решение о соответствующих ответных мерах в подходящее время», — заявил он.

Ранее 17 января Трамп объявил, что из-за разногласий по Гренландии США вводят пошлины 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии с 1 февраля. Они будут платить пошлину до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии Соединенными Штатами, отметил он. Кроме того, Трамп объявил о готовности США немедленно приступить к переговорам по сделке о приобретении острова.

Глава Белого дома не раз говорил о возможной покупке Гренландии и не исключал применение силы. Он также утверждал, что Дания плохо защищает регион и допускает активность иностранных подводных лодок. Он настаивает, что у берегов острова находятся российские и китайские эсминцы и подводные лодки. Мотивом для присоединения Гренландии Трамп называл также интересы безопасности.

На фоне угроз Трампа аннексировать Гренландию европейские страны, включая Германию, Швецию, Францию и Норвегию, решили отправить своих военных для усиления обороны острова в рамках операции «Арктическая стойкость» (Arctic Endurance).