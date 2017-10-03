Слияние двух дыр

ЦБ собирается объединить «ФК Открытие» и Бинбанк

Cанируемые ЦБ Бинбанк и «ФК Открытие» могут быть объединены. Это даст экономию затрат на их оздоровление, облегчит ЦБ решение проблемы кадров, занимающихся санацией, но вряд ли поможет последующей продаже нового банка в рынок

Фото: Владислав Шатило / РБК

В понедельник, 2 октября, первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил о возможности консолидировать санируемые Банком России Бинбанк и банк «ФК Открытие». «С большой степенью вероятности Бинбанк будет в перспективе присоединен к «ФК Открытие», — сказал Тулин в интервью ТАСС.

При этом, первый зампред Банка России отметил, что санация «ФК Открытие» и Бинбанка не окажет влияния на конкуренцию в банковском секторе. «Есть серьезные исследования и в нашей стране, и за рубежом, убедительно доказывающие, что не существует прямой зависимости между показателем концентрации банковских операций и уровнем конкуренции в банковском секторе», — сказал Тулин. Для конкуренции, указал он, необходимо отсутствие административных барьеров, затрудняющих переход клиентов из банка в банк, а также применение «пропорционального банковского регулирования, создающего благоприятную бизнес-среду для малых банков».

ЦБ объявил о санации «ФК Открытия» 29 августа, а Бинбанка — 21 сентября. Это первые банки, которые санируются по новой схеме, с использованием находящегося под управлением ЦБ Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), который финансируется из средств регулятора. Если размер дыры в «ФК Открытие» ЦБ оценивает в 250–400 млрд руб., то для доформирования резервов Бинбанка необходимо, по оценке регулятора, 250–350 млрд руб. На прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что после оздоровления «Открытия» и Бинбанка эти банки, скорее всего, будут проданы через размещение на бирже.​

Теперь, по сути, речь идет о последующей продаже объединенного более крупного игрока.

Впрочем, сказать, какое место новый банк будет занимать на рынке, эксперты затруднились. По данным «Интерфакс-ЦЭА», по итогам второго квартала 2017 года Бинбанк занимал 12-е место по активам (1,123 трлн руб.), а банк «ФК Открытие» — седьмое (2,453 трлн руб.). «Однако активы банков, скорее всего, сильно уменьшатся из-за признания их обесценения в ходе анализа ЦБ реальной ситуации в этих банках», — указал в разговоре с РБК старший директор группы по анализу финансовых организаций Fitch Александр Данилов. Оценивать масштаб потенциального уменьшения аналитики не сочли возможным.

Плюсы объединения

Слияние «ФК Открытие» и Бинбанка имеет как плюсы, так и минусы, говорит управляющий партнер практики оценки и бизнес-консультирования Antero Group Юрий Алейников. С одной стороны, стратегии двух банков имеют много общих точек, таких как диджитализация, развитие дистанционных сервисов в рознице, диверсификация корпоративного кредитного портфеля, рост транзакционных доходов в корпоративном блоке. География бизнесов также очень близка. Слияние может дать синергию за счет объединения компетенций, а также оптимизации розничной сети и экономии операционных затрат в пределах 8–10 млрд руб. в год, подсчитал Алейников.

Одной из причин желания ЦБ объединить банки могут быть трудности при формировании управленческих команд, полагает эксперт. «По данным hh.ru, в каждом банке («ФК Открытие» и Бинбанк) открыто более 500 вакансий, в том числе на важные управленческие позиции. Для сравнения, в сопоставимом по размеру Московском кредитном банке чуть более 100 вакансий. Набрать две качественные управленческие команды ЦБ может оказаться просто не под силу», — говорит Алейников.

Также слияние даст экономию и в плане затрат при продаже банковского бизнеса. «Все процедуры по привлечению инвесторов стоят денег: продавать два банка более затратно, чем один банк», — отмечает начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков.

Слияние может дать позитивный эффект и из-за того, что у каждого из этих банков по отдельности, очевидно, будут значительные списания в отчетности из-за обесценения активов, продолжает Волков. В результате по отдельности они будут не так привлекательны для потенциального инвестора, считает он: «Ведь для успешной конкуренции на банковском рынке важен масштаб деятельности. И объединенный банк с точки зрения масштаба будет выглядеть гораздо привлекательнее».

Обратная сторона слияния

Минусы этого объединения состоят в том, что усложнится процедура санации, приводит контраргумент Волков. «Помимо работы с проблемными активами нужно будет параллельно решать много вопросов по интеграции двух банков — их продуктовых линеек, ИТ-систем, оптимизации персонала. Это отдельная большая работа. С учетом того что банки крупные, это может занять года-полтора», —подсчитал он.

Глава группы рейтингов финансовых институтов АКРА Кирилл Лукашук указывает еще на то, что бизнес обоих банков был в определенной мере завязан на финансировании компаний, связанных с прошлыми акционерами. И это один из рисков для реализации идеи по объединению. «И если такие активы на балансе банков останутся, возникает вопрос, сохранится ли этот бизнес с новой управленческой командой», — говорит он.

Несуществующий покупатель

Впрочем, ряд экспертов считают, что объединение санируемых банков может затруднить продажу нового игрока.

Совокупный капитал двух банков до санации по РСБУ превышал 360 млрд руб., приводит цифры Юрий Алейников. Это в несколько раз больше, чем сумма всех M&A-сделок в банковском секторе в 2016 году, говорит он. «Даже если после санации капитал уменьшится в несколько раз, на рынке, вероятно, не найдется игроков, заинтересованных в покупке. Иностранные банки на фоне санкций сворачивают бизнес в России, а российские предпочитают точечные сделки для усиления отдельных бизнес-сегментов. На практике крупные санируемые банки повисают на государственных и квазигосударственных структурах: для санированных в кризис 2008 года ВЭБом и АСВ банков «Глобэкс», Связь-банк и «Российский капитал» так и не нашли рыночных покупателей», — приводит примеры Алейников.

Исполнительный директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев считает, что в случае продажи объединенный банк придется продавать в несколько этапов небольшими частями: инвестора так просто не найти, даже если после оценки бизнеса активы этих банков сдуются, считает он. «Если рассматривать сценарий IPO, то вряд ли банк сможет разместиться где-то, помимо Московской биржи», — полагает Александр Данилов. «А для такого размещения пока много вопросов без ответов: какой объем работающих активов будет у банка, какова структура пассивов и сможет ли он при этом зарабатывать прибыль. Регулятор сейчас предоставляет большой объем дорогой ликвидности банкам, и если новому инвестору ее надо будет замещать, это тоже может снижать инвестиционную привлекательность банка», — рассуждает аналитик.

На поиск инвеcтора через IPO не стоит возлагать больших надежд, считает и гендиректор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков. Чтобы инвесторы заинтересовались IPО, они должны увидеть, что у банка устойчивая модель развития, которая приносит доход, говорит он.

«Ранее активными участниками последних банковских IPO были российские негосударственные пенсионные фонды», — говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. «Но сейчас пенсионные накопления заморожены, и у фондов свободных средств уже не осталось. Других же локальных инвесторов я пока не вижу», — говорит Порывай.