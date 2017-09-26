Hulu тут делают

Национальная медиа группа готовит онлайн-платформу для телевещания

Национальная медиа группа учредила компанию для запуска общей для телевещателей онлайн-платформы — русского аналога Hulu. Ее совладельцами станут «Первый канал», «СТС Медиа» и ВГТРК. «Газпром-Медиа» в проекте не участвует

Фото: Владислав Содель / «Коммерсантъ»

Союз без «Газпром-Медиа»

ЗАО «Национальная медиа группа» (НМГ) 20 сентября 2017 года зарегистрировало ООО «Витрина ТВ». Гендиректором общества с уставным капиталом 10 тыс. руб., как свидетельствует ЕГРЮЛ, стал Алексей Янчишин, заместитель гендиректора НМГ по стратегии и инвестициям.



«Витрина» должна стать российским аналогом сервиса Hulu — общей для телевещателей онлайн-платформы, через которую будет распространяться их контент ​в интернете (среди учредителей Hulu такие компании, как 21st Century Fox, The Walt Disney, NBCUniversal, CBS Corporation). О планах создать в России такой общий видеоплеер газета «Коммерсантъ» сообщала еще в июле 2016 года. По информации издания, консультации о создании «Витрины» тогда вели НМГ (РЕН ТВ и «Пятый канал»), «СТС Медиа» (СТС, «Домашний», «Че» и CTC Love), ВГТРК («Россия», «Россия К», «Россия 24» и др.), «Первый канал», а также «Газпром-Медиа» (НТВ, ТНТ, «Матч!», ТВ3, «Пятница», ТНТ4, «2х2» и др.).



«Витрина ТВ» учреждена в рамках договоренности с медиакомпаниями о создании единой вещательной инфраструктуры в интернете», — сообщил РБК заместитель гендиректора НМГ Алексей Уразов. Других участников проекта он не назвал. Но топ-менеджеры трех медиакомпаний уточнили, что соучредителями «Витрины ТВ» в скором времени станут также ВГТРК, «Первый канал» и «СТС Медиа».

«СТС Медиа» станет одним из учредителей «Витрины ТВ», подтвердил РБК пресс-секретарь этого холдинга Игорь Иванов. Представители ВГТРК и «Первого канала» не ответили на запрос РБК.

Связанные одной цепью Национальной медиа группе, основные акционеры которой — Алексей Мордашов, «Сургутнефтегаз» и СОГАЗ, принадлежит 25% «Первого канала» (51% у государства, 24% — у Романа Абрамовича) и косвенно примерно 1,4% «СТС Медиа» (основной владелец — ЮТВ Алишера Усманова и Ивана Таврина). При этом бэк-офис Национальной медиа группы и «СТС Медиа» сейчас объединен: для этого летом было создано совместное предприятие, где Национальная медиа группа получила 51%, «СТС Медиа» — 49%. Аналогичным образом у двух холдингов объединены закупки контента и продажи спонсорской рекламы.

Холдинг «Газпром-Медиа» участвовать в проекте «Витрина» не будет, утверждают три собеседника РБК. Один из них объясняет это тем, что еще в мае 2016-го «Газпром-Медиа» стал совладельцем онлайн-платформы «Руформ», объединив свой видеосервис Rutube с интернет-дистрибьютором Pladform и предоставив этому сервису эксклюзив на свой контент.

Представитель «Газпром-Медиа» не прокомментировал регистрацию «Витрины ТВ».

Одна точка входа

«Витрина ТВ» на первом этапе объединит вещательную инфраструктуру участников проекта, утверждает Уразов. «Сейчас перед нами уже не стоит задача нагонять трафик на сайт, — рассказывает менеджер медиакомпании — одного из участников проекта. — Не важно, где пользователь увидит наш контент: у нас на сайте, в соцсети или на чужом сервисе. Главное — чтобы он посмотрел этот контент через наш видеоплеер, который мы сами монетизируем». Единая платформа, по мнению собеседника РБК, упростит процесс взаимодействия с дистрибьюторами контента в интернете.

В декабре 2016 года гендиректор «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко в интервью «Коммерсанту» объяснял целесообразность создания общей для телевещателей онлайн-платформы тем, что раздача контента в интернете в этом случае будет вестись из одной точки и на одном видеоплеере: «Весь контент вне витрины станет пиратским по умолчанию и по всей стране».

Рекламные доходы телевещателей при так называемом линейном просмотре (когда зритель смотрит телевизор) в 2016 году достигли, по подсчетам Ассоциации коммуникационных агентств России, 150 млрд руб. Объем рынка легальных онлайн-видеосервисов, предлагающих профессиональный видеоконент, за 2016 год «ТМТ Консалтинг» оценил в 4,8 млрд руб. Из них почти 2,5 млрд руб. приходится на рекламу, 2,3 млрд руб. — на подписку.

Инфраструктура доставки профессионального контента в сети до потребителя уже сформировалась, констатирует Алексей Бырдин, гендиректор ассоциации «Интернет-Видео» (объединяет сервисы ivi, Megogo, TV1000Play, Amediateka и TVzavr). Телевещателям стоило бы не выстраивать собственную инфраструктуру фактически с нуля, а инвестировать в измерения интернет-аудитории и единые продажи рекламы в офлайне и онлайне, считает Бырдин. А всю дистрибуцию, по его мнению, можно доверить уже существующим игрокам, тем более что сервисы готовы отдавать в реальном времени полную статистику просмотров.

Крупнейшими легальными видеосервисами Рунета являются ivi и Okko, чьи рыночные доли по итогам 2016 года «ТМТ Консалтинг» оценивает в 33% и 16% соответственно. Появление «Витрины» упростит доступ уже существующих видеосервисов к контенту телевещателей, поскольку договариваться через «одно окно» всегда проще, надеется гендиректор Okko Иван Гродецкий.

В НМГ инвестиции в создание общего видеоплеера не раскрывают. По мнению Гродецкого, только создание технической платформы может потребовать полгода и обойтись в $1 млн.