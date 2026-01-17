Как определить, где вы в карьере и как растить «карьерный капитал»

Карьерный рост можно измерить по трем параметрам — ваша конкурентоспособность, заметность и стоимость, считает эксперт по executive-карьере Маргарита Кошман. Если хотя бы один показатель за год не вырос, пора действовать. Критическая отметка — 10 лет в одной компании

Что такое карьерный капитал

Все знают, как должен работать финансовый капитал: расти, и точно не падать. Если он падает — это плохо, значит, надо что-то срочно делать.

Карьерный капитал следует тем же принципам, считает эксперт по executive-карьере Маргарита Кошман, которая провела первое событие в Школе управления РБК.

Материал подготовлен по мотивам первого события Школы управления РБК. Это новый образовательный проект медиахолдинга, ориентированный на развитие руководителей, который был запущен в конце 2025 года. Все материалы встречи с Маргаритой Кошман, а также расписание Школы управления можно посмотреть здесь.

По словам Кошман, карьерный капитал руководителя должен расти. В нейтральном случае — не падать. Если он падает, с этим также надо срочно что-то делать.

Вот три измерения, по которым можно измерить «карьерный капитал»:

Ваша конкурентоспособность — первое измерение. Какой у вас опыт и навыки, релевантны ли они сейчас рынку? То есть они должны быть нужны не только вам и даже не только вашему текущему работодателю. Именно рынок должен смотреть на ваши компетенции и говорить: «круто, мы за это готовы платить, это помогает бизнес-успеху». Ваша заметность — второе измерение карьерного капитала. Вы можете обладать крутым опытом, но об этом могут знать только вы и в лучшем случае ваш босс. Для карьерного капитала этого недостаточно. Он растет, если растет ваша видимость на рынке — вас знают, вас хотят, вас могут рекомендовать. Ваша стоимость — третье измерение. Сколько вам за этот опыт и заметность платят? Карьерный капитал в этом смысле — финансовом — тоже должен расти.

Каждое из этих трех измерений можно рассчитать, объясняет Кошман. Именно про это она рассказала участникам события Школы управления РБК. Здесь мы поделимся одним из упражнений.

Упражнение Посмотрите на свой 2025 год: У вас появился новый навык или опыт? Да/нет.

Да/нет. Вы стали более заметны на рынке (с вами разговаривали хантеры, вы выступали на мероприятиях)? Да/нет.

Да/нет. Что случилось с вашей компенсацией? Вы стали больше зарабатывать? Да/нет. Если вы сложили эти три вещи и получили рост, вы можете спокойно себя чувствовать — ваш карьерный капитал подрос. Если нет, значит, вам точно нужно что-то делать.

Почему 10 лет — важная отсечка

По мнению Кошман, есть только пять сценариев, в одном из которых каждый из руководителей сейчас находится (о них ниже). Они завязаны именно на карьерный капитал.

В каждом есть три опорных момента: сколько вы работаете в одной компании, сколько — в текущей должности, а также нравится ли вам ваша работа.

Аксиома хедхантера: через 10 лет работы в одной компании ваш карьерный капитал точно будет снижаться. Почему?

«Очень простая иллюстрация: представьте, что через 10 лет вы пойдете на рынок за работой. Насколько вы будете конкурентоспособны? Для этого руководителю, важно показывать и накапливать насмотренность, понимать, какие бизнес-модели сейчас есть, как работать в разных конкурентных ситуациях, как давать результат, который ждут компании. На одном рабочем месте насмотренность сложно собирается, она собирается путем переходов — вы тащите лучшие практики из одного места и приобретаете новые практики на новом», — объяснила Маргарина Кошман.

Еще один очень важный элемент карьеры руководителя, который тоже появляется с перемещениями, — это такие важные лидерские качества, как любопытство и адаптивность. Если вы все время работали в одном месте, к вам будут вопросы: вы человек одной компании, а насколько вы можете быть успешны в другой?

Кроме того, через 10 лет рядом с вами будут другие люди, конкурирующие за новое место работы, и они победят, если у них будет лучше насмотренность, чаще переходы и так далее.

Вторая важная цифра — 3 года в текущей должности. У руководителя есть жизненный цикл, это сейчас много исследуется глобально, особенно на уровне CEO. В чем он заключается?

«Ты приходишь на новое место или получаешь продвижение. Один бизнес-цикл — 1–2 года максимум: сначала осматриваешься, набираешь эффективность. Твой КПД вырастает на протяжении трех лет — столько нужно, чтобы разобрался с тем, что находится у тебя в подчинении, и начинаешь давать максимальный результат на 3–4-й год», — говорит Кошман.

После пяти лет начинается падение жизненного цикла лидера, появляются негативные факторы. Например, если вы лидер, у вас команда, у вас должны расти люди, и надо давать им место для роста.

И третий — качественный показатель — нравится или не нравится вам работа. Мы 100 тыс. часов проводим на работе, и если вы лидер, то, конечно, ваше ощущение того, ваша эта работа или нет, транслируется напрямую в команду, в ваш лидерский драйв, подчеркивает Кошман.

Работа должна нравиться, поэтому этот элемент также в сценариях учитывается.

Где вы сейчас и что это значит

Какой статус лучше описывает текущее состояние вашей карьеры?

Вот те самые пять возможных сценариев:

Я работаю в своей текущей компании менее 10 лет, в своей текущей роли менее 3 лет, мне в целом нравится моя работа. Я работаю в своей текущей компании менее 10 лет, в своей текущей роли более 3 лет, мне в целом нравится моя работа. Я работаю в своей текущей компании менее 10 лет, мне не нравится моя работа. Я работаю в своей текущей компании более 10 лет. Я сейчас без работы.

Вот что, по словам Кошман, это означает.

Сценарии 1 и 2 — позитивные. Вы в компании меньше 10 лет, в текущей роли находитесь меньше или больше 3 лет, работа вам нравится. Это означает, что вы на своем месте в своей компании, вам нужно дальше строить карьеру внутри нее.

Сценарии 3 и 4 — негативные. Сценарий 3: вы, может, даже и недолго в компании, но вам не нравится. Сценарий 4: больше 10 лет — здесь я как хедхантер буду махать красным флагом: все становится опасным, и надо двигаться вовне.

Сценарий 5 — не хороший и не плохой. Это случается у всех, только иногда бывают более органичные переходы между работами, а иногда — нет.

Статистически, по мнению Кошман, выигрывают те люди, которые имеют в своем резюме не одну и даже не две компании в карьере. Кроме насмотренности, критически важна адаптивность — способность встраиваться в новые структуры, быстро разбираться в незнакомых бизнес-моделях, доказывать результат в разных условиях. Эти качества нарабатываются только переходами, и именно они делают вас конкурентоспособными на рынке топ-менеджеров.