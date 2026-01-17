 Перейти к основному контенту
Захват Мадуро⁠,
0

Мачадо заявила о миссии Венесуэлы и приходе к власти «в правильное время»

Сюжет
Захват Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что станет первой женщиной-президентом Венесуэлы в нужное время, не уточнив, когда именно. Об этом она заявила в интервью Fox News.

«Есть миссия, и мы собираемся превратить Венесуэлу в ту самую благодатную землю. И я верю, что когда придет подходящее время, я буду избрана президентом Венесуэлы — первой женщиной-президентом», — сказала Мачадо.

Ранее политик передала американскому президенту Дональду Трампу свою медаль Нобелевской премии мира, назвав это признанием его поддержки свободы Венесуэлы.

После ареста Николаса Мадуро США отказались признать Мачадо новым лидером страны, сославшись на недостаток внутренней поддержки, и вместо этого начали диалог с временным президентом Делси Родригес. Трамп объяснил этот выбор уроками Ирака, где резкий демонтаж власти привел к хаосу, пишет Би-би-си.

Зачем Трамп встретился с лидером венесуэльской оппозиции Мачадо
Политика
Мария Корина Мачадо

Более того, он исключил проведение скорых выборов в Венесуэле, на которых настаивает Мачадо, заявив, что сначала необходимо «навести порядок».

Родригес заявила о готовности к дипломатическому диалогу с США, защите суверенитета страны и объявила о реформах нефтяной отрасли для привлечения иностранных инвестиций.

