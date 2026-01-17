Москвичей 17 января ждут 15-градусные морозы без осадков

Жителей Москвы сегодня ждет температура воздуха до минус 15 градусов, осадков не предвидится, следует из данных сервиса Яндекс.Погода.

Утром и днем температура составит минус 14 градусов, а вечером опустится до минус 15, ощущаться же будет как минус 18, минус 19 градусов. Влажность воздуха будет колебаться от 74% до 82%, что усиливает общее впечатление от зимнего холода.

Ветра не будет. Атмосферное давление утром составит 769 мм рт. ст., а днем, вечером и ночью — 770.

До четверга 22 января температура воздуха не опустится ниже минус десяти градусов, а в воскресенье 25 января — показатель достигнет отметки минус 20. Осадки ожидаются в дни с 19 по 22 января.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова ранее спрогнозировала морозы до -15-17 в Москве в субботу, а в Московской области до -20 градусов, что на 10–11 градусов ниже климатической нормы. Днем в воскресенье немного потеплеет: в городе будет -12–10 градусов, по региону до -15, рассказала она тогда.