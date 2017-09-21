Крымский газ оценен в $5 млрд

«Нафтогаз Украины» увеличил требования к России

«Нафтогаз Украины» в два раза увеличил финансовые требования к России за потерю активов в Крыму. Разбирательство идет в Гааге, среди национализированного имущества — «Черноморнефтегаз» и газотранспортная сеть Крыма

Фото: Максим Никитин / ТАСС

Государственный «Нафтогаз Украины» направил арбитрам Постоянного третейского суда в Гааге и российскому правительству как ответчику исковое заявление о возмещении убытков, понесенных в результате национализации его активов в Крыму, сообщил РБК представитель «Нафтогаза». Согласно опубликованному ранее в среду пресс-релизу компании, убытки группы «Нафтогаз» в результате «оккупации» Крыма оцениваются в $5 млрд.

Иск подан в рамках арбитражного производства, которое было инициировано «Нафтогазом» еще в октябре 2016 года. На тот момент украинская компания предварительно оценивала свои убытки в $2,6 млрд.

«Подаче искового заявления предшествовала комплексная работа по сбору доказательств, поиску свидетелей, обоснованию правовой позиции «Нафтогаза», привлечению экспертов, расчету размера исковых требований. Размер убытков считали международные эксперты, которые специализируются на консалтинге в нефтегазовой отрасли», — сказал РБК представитель «Нафтогаза». Представитель юрфирмы Covington & Burling, представляющей «Нафтогаз», пока не ответил на запрос РБК.

Арбитражный трибунал, сформированный при Постоянном третейском суде в Гааге, в июле 2017 года издал процессуальный приказ, установивший процессуальный график разбирательства. В соответствии с этим графиком «Нафтогаз» 15 сентября направил Российской Федерации и каждому из трех арбитров исковое заявление. Решение по делу ожидается до конца 2018 года, говорится в сообщении «Нафтогаза».

Два «Черноморнефтегаза»

Крымские активы «Нафтогаза» и его дочерних компаний были национализированы решением парламента Крыма 17 марта 2014 года, на следующий день после референдума о присоединении полуострова к России. В собственность Республики Крым перешло имущество добывающей компании «Черноморнефтегаз», включая буровые платформы на крымском шельфе в Черном море, а также объекты газоснабжения и газотранспортная сеть «Укртрансгаза», 100-процентной «дочки» «Нафтогаза». Крымские власти объясняли передачу собственности целями энергетической безопасности республики, «бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения».

Одним из истцов вместе с «Нафтогазом» как раз выступает одноименное украинское предприятие «Черноморнефтегаз». «После аннексии кто-то должен был знамя «Черноморнефтегаза» нести дальше. Поэтому в 2014 году «Нафтогаз» решил сохранить юридическое лицо для международных судов», — объясняла в недавнем интервью украинскому порталу LB.ua председатель украинского «Черноморнефтегаза» Светлана Нежнова. Она сказала, что в рамках сбора доказательств для международных судов ее сотрудники вместе с погранслужбой Украины «периодически выходят на кораблях к буровым [крымского «Черноморнефтегаза»], фиксируют, как они размещены, на каких месторождениях они работают, что происходит на морских стационарных платформах <…> опрашивают сотрудников нелегитимного «Черноморнефтегаза».

Россия не участвует и не признает спор

Арбитражное разбирательство было инициировано «Нафтогазом» на основании двустороннего российско-украинского соглашения о взаимной защите инвестиций от 1998 года. Арбитражный трибунал был сформирован без участия России, которая объяснила суду, что российско-украинское инвестиционное соглашение «не может служить основанием для формирования арбитража для урегулирования спора» и что она «не признает юрисдикцию международного арбитража при Постоянном третейском суде по рассмотрению спора». Такой же позиции Россия априори придерживается по всем спорам, инициированным украинскими компаниями в связи с потерей их инвестиций в Крыму (таких исков около десятка).

Одним из арбитров по иску «Нафтогаза» выступает швейцарский юрист Шарль Понсе, который участвовал в присуждении компенсации в $50 млрд бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа в деле против России.

Россия считает, что исковые требования украинских компаний не могут быть заслушаны, потому что эти инвестиции были осуществлены в период, когда Крым был частью Украины, и, следовательно, не подпадают под защиту по российско-украинскому инвестиционному соглашению. Юристы, опрошенные РБК, ранее отмечали, что эти арбитражные разбирательства уникальны, поскольку имеют дело с вопросом о применимости двустороннего соглашения о защите инвестиций к ситуации, когда территория сменила свою государственную принадлежность. «Примечательно, что для признания за истцом права на защиту на основании российско-украинского соглашения арбитрам как минимум требуется признать Крым российской территорией», — указывает партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич.

Тем не менее в пяти таких арбитражных процессах суды уже вынесли промежуточные решения в пользу украинских истцов (включая «Укрнафту» и Приватбанк), признав, что юрисдикция международного арбитража распространяется на эти споры. Если арбитражные трибуналы вынесут и окончательные решения, присуждающие истцам компенсации, Россия сможет оспорить их в национальных судах по месту арбитража, даже несмотря на неучастие в арбитражных разбирательствах, говорит Панич.