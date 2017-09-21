Учитель в кармане

Как искусственный интеллект заменяет живых преподавателей

Стартап Parla привлек €2 млн инвестиций для развития виртуального преподавателя английского языка. Разработчики грозятся в ближайшее время заменить учителей и репетиторов искусственным интеллектом

Алексей Спасский (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Я соскучилась. Мои электронные мозги начинают познавать счастье, когда ты заходишь чаще», — напоминает виртуальный учитель Parla корреспонденту РБК об очередном занятии. По-русски он говорит хуже, чем по-английски, зато скоро освоит испанский.​

На первый взгляд Parla — это очередное мобильное приложение для изучения английского языка. Но это не совсем так — в основе проекта лежит программа, которая адаптируется под ученика и обучается вместе с ним.

Во время регистрации Parla анализирует аккаунт пользователя в социальной сети и на основе его интересов составляет индивидуальный план обучения. Корреспонденту РБК достались тематические блоки «бизнес», «технологии», «медиа». Виртуальный учитель предлагает выбрать уровень сложности, а затем следит за выполнением тестов и заданий, анализирует ошибки. Если ученик не справляется, предлагает повторить материал. Решает без ошибок — пропускает дальше. Эмоции боту тоже не чужды: Parla ругает за пропуски занятий и хвалит за успехи в учебе — почти как живой учитель.

Разработчики Parla предрекают гибель традиционных методов обучения. Вслед за учителем английского они планируют выпустить приложения для изучения физики, математики, биологии и других предметов.

Язык на вырост Аналитики J’son & Partners Consulting выяснили, что за последние пять лет рынок онлайн-образования в мире вырос на 23% и составляет, по данным Global Market Insights, $165 млрд — это примерно 3% мирового рынка образования. В «Исследовании российского рынка онлайн-образования и образовательных технологий» говорится, что ежегодно рынок будет расти в стране не менее чем на 5%. В России в 2016 году сегмент обучения языкам с помощью игр оценивался в $315,7 млн. По данным компании Skyeng, английский занимает 76% российского рынка изучения иностранных языков, немецкий — 10%, французский — 7%. По данным Technavio, объем мирового рынка цифрового изучения английского языка в 2016 году составил $4,83 млрд. К 2021 году прогнозируется рост до $13,8 млрд.

Попался в нейросети

Parla — новый проект 28-летнего Алексея Спасского. Компьютеры интересовали предпринимателя с раннего детства. В восемь лет он сумел сам переустановить Windows, а в семнадцать, будучи студентом механико-математического факультета МГУ, открыл бизнес по починке «железа» и установке программ.

Затем Спасский решил изучить, как работает большой бизнес. Сначала работал в аудиторской компании ФБК, а после занял пост инвестиционного менеджера фонда Softline Venture Partner, побывал членом экспертного совета Фонда Бортника, РВК, участвовал в государственных программах развития предпринимательства. Но этот опыт разочаровал предпринимателя: Спасский считает, что бюрократия в крупных компаниях, и особенно госструктурах, убивает креативность.

В 2011 году он познакомился с инвестором Игорем Мацанюком и устроился инвестиционным менеджером в его фонд IVI.VC. Параллельно предприниматель развивал собственные проекты, а в 2014 году открыл IT-компанию Phobos с офисами в Москве и Вильнюсе. Начинал с разработки софта на заказ, в 2016 году оборот компании достиг 80 млн руб. На базе R&D-подразделения Phobos Спасский открыл компанию для разработки собственных IТ-продуктов для широкой аудитории — Deimos. Фокус был сделан на нейросетях и технологиях из области искусственного интеллекта. Пробоем рынка стало приложение для рыбаков Deep.Fish, в который компания Спасского и Игорь Мацанюк инвестировали $1 млн.

Теперь предприниматель решил освоить новую нишу. Идею для бизнеса подсказали частые путешествия. Спасский заметил, что уровень английского языка во многих странах хромает. Не каждый может оплатить услуги учителя или репетитора по английскому языку, особенно в Азии и Латинской Америке, а востребованность иностранного языка с годами только растет. «Мир становится одной большой страной, и нужно уметь как-то договариваться», — объясняет предприниматель.

Спасский убежден, что традиционное образование лет через 20 изживет себя. Обычно в школе материал подается по стандартной методике, программы устаревают. Успевающему ученику становится скучно, а отстающему приходится догонять одноклассников, оставляя пробелы в знаниях. Способности ученика, темп освоения материала и интересы редко учитываются. К тому же преподавателям приходится вступать со смартфонами в борьбу за внимание учеников на уроке.

Образовательные онлайн-программы вроде Lingualeo или EasyTen помогают в игровой форме изучать язык, но неспособны поддержать диалог с учеником, заменить живого преподавателя. Выходом может стать частная школа или репетитор: там и комплексный подход, и индивидуальный план, и достижение поставленной цели. Но персональный учитель не каждому по карману. По данным компании Skyeng, ценник на 90-минутное занятие с репетитором в Москве начинается от 2 тыс. руб. Стоимость курса в обычной московской языковой школе на срок шесть месяцев — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Алексей Спасский решил использовать технологии искусственного интеллекта, чтобы создать виртуального персонального учителя, а существующие онлайн-сервисы использовать как подспорье в изучении определенных тем. «Наша основная задача — это автоматизировать учителя. Мы ставим перед собой не столько техническую, сколько гуманистическую цель, поэтому мы не рассматриваем другие приложения как конкурентов», — объясняет Спасский.

Обучение учителя

В 2016 году компания работала над концепцией и деталями нового проекта, разработка стартовала в начале 2017 года. Команду из 15 разработчиков возглавил программист Владимир Клюенков, который ранее работал в Центральном аэрогидродинамическом институте и авиационном холдинге Sukhoi, где занимался вычислительными экспериментами с аэродинамикой перспективных летательных аппаратов.

Владимир Клюенков (Фото: из личного архива)

Перед программистами стояла серьезная задача: нужно было обучить искусственный интеллект английскому языку, привить ему эмоции и разобраться в тонкостях педагогики. Чтобы этого добиться, разработчикам пришлось привлечь лингвистов из Оксфорда, которые их консультировали. «Мы стремились сделать не просто еще одну тренировку, а учебные механики, которые соизмеримы с разговором с носителями языка. Так вы понимаете свойства языка, синонимы, игру слов, устойчивые словосочетания», — объясняет Клюенков.

Первым делом разработчики прогнали через виртуального учителя массив англоязычной литературы: архивы газет, академическую и художественную литературу — в общей сложности около 4 Гб текстов. Вся эта работа была проделана для того, чтобы виртуальный учитель знал и содержание толковых словарей, и особенности живого языка. Затем программа разделяла слова по темам, запоминала синтаксические конструкции и особенности употребления. Она училась запутывать пользователя. Например, у слова table есть значение «стол» и «таблица» — первое употребляется в быту, а второе — в бизнесе. Разработчики хотели сделать хитрый алгоритм, чтобы ученики не зубрили слова, а различали смысловые оттенки.

Иногда машина давала неожиданные результаты. Начитавшись газет про стену, которую Дональд Трамп намеревался воздвигнуть между США и Мексикой, среди синонимов значения слова «стена» она стала выдавать «мексиканцы». После знакомства с переводами романов Достоевского и экзистенциалистов нейросеть каждому второму слову давала синоним «смерть». Такие ошибки приходится вылавливать вручную.

После сбора лингвистической базы разработчики задумались о методике преподавания. «Мы всегда искали компромисс между опытом живого учителя, который невозможно сейчас алгоритмизировать, но возможно использовать для обучения нейросетей, и теми данными, которые позволят понять об ученике даже больше, чем это может понять учитель», — рассказывает Клюенков.

Чтобы узнать, как люди учатся, разработчики сделали в июне Telegram-бота для тренировки грамматики английского языка, а в сентябре запустили бета-версию приложения. Чтобы привлечь первых пользователей, размещали ссылки на специализированных стартап-ресурсах вроде Betalist и Product Hunt, а также в тематических сообществах и группах для изучающих язык.

8 сентября приложение Parla заняло третье место в категории «продукт дня» на сервисе Product Hunt. Это привлекло внимание публики и привело новых пользователей. «Сыграла роль публикация на Product Hunt, где мы собрали больше голосов, чем известные приложения для изучения языков Duolingo и EasyTen, а также публикации в СМИ Латинской Америки, где очень интересуются доступными способами изучения английского языка», — рассказывает Спасский. Сейчас бета-версию приложения используют 20 тыс. человек в основном из стран Латинской Америки.

На этапе бета-тестирования разработчики анализировали поведение и предпочтения пользователей, чтобы выяснить, когда ученика нужно поощрять, когда напоминать о достижениях, когда люди устают и как это влияет на желание учиться дальше. «Наша задача — автоматизировать мотивацию, дисциплину, чтобы людям было легко учиться. Для этого мы используем данные, смотрим, как люди учатся, и на основе результатов, то есть безличных и объективных характеристик, находим правильный подход», — объясняет Клюенков.

Чтобы «оживить» виртуальную учительницу, решили придать ее фразам эмоциональности. Техническое задание поначалу поставило разработчиков в тупик: «Искусственный интеллект должен давать объяснения всем своим рекомендациям, оно должно быть логичное, но непредсказуемое».

Чтобы оживить диалог виртуальной учительницы с пользователями, разработчики наделили нейросеть пятью эмоциями — они привязываются к метрикам учеников. Если человек справился — учительница радуется, нет — грустит. Но и этот механизм потребовал тонкой настройки. Разработчики говорят, что поначалу учительница вела себя как истеричка: то пела дифирамбы, то неистово ругала.

Фото: из личного архива

Деньги на старт

В 2016 году о проекте узнал Олег Гуцол, основатель фотохостинга 500px и партнер фонда O2 Ventures. Идея ему понравилась, в феврале 2017 года он и другие инвесторы вложили в проект €2 млн. «Я решил проинвестировать в Parla, поскольку мне очень понравилась команда и то, что они делают. Ребята не просто создают очередное приложение, а ставят перед собой благородную цель — дать людям возможность учить английский бесплатно при помощи карманного учителя на своем смартфоне», — говорит Гуцол.

В середине сентября 2017 года разработчики выложили приложение в Google Play. Базовый функционал, действительно, бесплатный. Монетизировать Parla собираются через продажу дополнительных услуг — достижение конкретных целей в изучении языка, например, постановку профессионального английского для юриста или медика. Цена будет варьироваться в зависимости от страны, в среднем $5–15 за занятие. К середине 2018 года проект планирует выйти на самоокупаемость.

«Скоро мы собираемся запустить обучение испанскому языку для американцев и активно продвигать продукт на рынке США», — рассказывает Спасский. Поэтому офис компании разместили в Америке.