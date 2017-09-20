За границу со своим «Наполеоном»

Банановый хлеб и маффины, торты и пончики с банановым кремом — банан фигурирует почти в каждом пункте меню новосибирской сети кондитерских «Кузина». Создателю сети американцу Эрику Шогрену приходится объяснять: его предприимчивый дедушка, иммигрант из Одессы, создал в центре Миннеаполиса фруктовый рынок, и Эрик вместе с ним с раннего детства торговал фруктами. «Помню банановый аромат из ящиков, которыми была уставлена моя комната, — я сквозь них с трудом продирался», — вспоминает Эрик. Когда он вырос и открыл собственные кондитерские, то заполонил выпечкой с бананами весь ассортимент.
У Шогрена и его партнера Евгении Головковой федеральная сеть из 30 магазинов-кондитерских «Кузина». За 2016 год оборот составил 450 млн руб. (прибыль 112 млн руб.), а по итогам 2017-го бизнесмены рассчитывают на 700 млн руб. выручки. Часть этих денег партнеры надеются заработать в США, где Kuzina стартовала в сентябре 2017 года.
Приключения американца в Сибири
Впервые в Новосибирске Шогрен оказался в 1992 году, когда ему было 25 лет: приехал в гости к брату Брэду, изучавшему русский язык в местном университете. «Первое, что меня поразило в России, — низкая цена хоккейных шайб, — вспоминает Шогрен. — В пересчете на доллары я мог покупать шайбы меньше чем за пенни и продавать в Америке, скажем, за доллар. Это было безумие! Разумеется, я этим воспользовался». Бизнес с шайбами продолжался буквально несколько месяцев, после чего Шогрен нашел более солидное занятие.
Брат познакомил его с местными бизнесменами, с одним из них Шогрен занялся продажей в России различных моделей Ford: Mondeo, Taurus, Crown Victoria. Дуэт американца и русского работал так: первый улетел в Миннесоту, откуда регулярно перегонял автомобили на паром, следовавший в Россию, а за реализацию товара отвечал второй. За год обоим удалось сколотить несколько сотен тысяч долларов. Но затем тандем распался, а бизнес пришлось закрыть.
На заработанные средства Шогрен решил открыть первый в Новосибирске супермаркет американских товаров Supervalu. Собственных средств было недостаточно, и в этот проект Шогрен привлек своих российских друзей-бизнесменов. В общей сложности открытие Supervalu обошлось в $500 тыс. Все товары привезли из Штатов — логистика была сложная и дорогая, а спрос был такой, что уже через несколько дней полки стояли пустыми. «Я понял, что совершил ошибку, рассчитывая на закупку исключительно зарубежных товаров: доставка следующих партий занимала много времени, а торговать при этом было нечем», — вспоминает американец. После трех месяцев простоя супермаркет закрыли. Сколько средств потеряли партнеры, Шогрен не раскрывает, но говорит, что «большую часть инвестиций».
После краха своего ретейлового проекта Шогрен уехал обратно в Штаты. Но через год его снова потянуло в Новосибирск: «Тогда, в 1990-е, я видел в России совершенно невероятные возможности для развития рынка, было много талантливых и невостребованных людей, незадействованных финансовых ресурсов».
На этот раз Шогрен решил открыть первую в Новосибирске американскую пиццерию. Часть средств предприниматель привез с собой: ему удалось уговорить своих одноклассников по школе в Миннеаполисе выступить инвесторами. «Когда я снова уезжал в Россию, всем было интересно, что будет дальше. Но недоверия все-таки было больше», — вспоминает Шогрен. Еще часть необходимых средств он привлек у новосибирских бизнесменов, основателей холдинга «Ресторатор». Совокупный объем инвестиций предприниматель оценивает в $200 тыс.
«Компания «Ресторатор» была тогда одним из пионеров ресторанного рынка Сибири, и Эрик Шогрен поучаствовал в этом процессе, — подтверждает Кирилл Мальцев, соучредитель сети гриль-баров из Новосибирска «Шашлыкофф». — Еще в 1996 году он с партнерами открыл пиццерию, после чего ресторанная карьера Шогрена пошла в гору». Позже основатели «Шашлыкофф» приобрели для своих гриль-баров одно из бывших заведений Шогрена — тематический гриль-бар «Вестерн» с концепцией в ковбойском стиле.
Свой новый проект Шогрен назвал New York Pizzа (NYP). Первая пиццерия открылась в Новосибирске в 1996 году. Позже предприниматель запустил еще несколько заведений в том же формате американской кухни — закусочную New York Diner, кофейню New York Coffe, бар New York Times.
И все же недоверчивые инвесторы-одноклассники волновались не зря. В 2008-м у Шогрена начались проблемы с деньгами: он не мог рассчитаться с сотрудниками, поставщиками и кредиторами. В 2009 году Шогрена даже обвинили в мошенничестве, связанном с привлечением кредита. Американец угодил в следственный изолятор, где пробыл пару дней, пока его не выпустили под залог. По кредиту Шогрену в итоге удалось рассчитаться, а обвинение было снято.
«Чтобы проект выжил, нам пришлось полностью перестроиться — прежде всего поменять локацию и разместиться в крупных торговых центрах, рядом с другими американскими брендами типа KFC, McDonald’s, Subway. Это помогло нам привлечь новую аудиторию», — рассказала партнер Шогрена Евгения Головкова. Она познакомилась с американцем в конце 1990-х, когда работала в проекте поставок гуманитарной помощи России из США.
Помог и франчайзинг, его запустили в 2010 году. Возможностью открыть американскую пиццерию заинтересовались несколько сибирских предпринимателей, в частности из Барнаула (здесь теперь работает четыре NYP). Затраты на открытие одного заведения составляют 8–12 млн руб. «В основном за счет дорогостоящего оборудования, — поясняет Шогрен. — На него и приходятся основные затраты — порядка 6–8 млн. Остальное уходит на ремонт и аренду».
За 22 года Эрику Шогрену и Евгении Головковой удалось построить федеральную сеть из 35 пиццерий в десяти городах. Своих заведений лишь восемь, остальные открыты и развиваются по франшизе. Два года назад NYP открылась и в Москве. В 2016 году совокупная выручка всех заведений NYP составила 700 млн руб.
Фальстарт «Кузины»
В начале 2000-х, открывая очередную пиццерию в торговом центре, Шогрен поймал себя на мысли, что страсть россиян к американской кухне постепенно проходит. К тому времени Шогрен уже был женат на уроженке Новосибирска Ольге, с которой встретился у себя на родине в Миннеаполисе, где его избранница училась по программе обмена в местном университете.
«Именно Ольга всерьез познакомила меня с русской кухней, — говорит Шогрен. — К тому же я обнаружил практически пустую нишу. Советские столовые давно закрылись, а заведения в новом формате открыться не успели. И мы решили попробовать».
Первая столовая в формате free-flow (блюда готовятся непрерывно, а не для каждого нового гостя) под названием «Кузина» открылась в Новосибирске в 2004 году, следом в городе открылось еще четыре. Совокупный объем инвестиций оставил несколько сотен тысяч долларов, говорит Головкова. Большая часть средств уходила на аренду (для столовых подбирали помещения в 300–500 кв. м) и оплату труда более ста сотрудников.
Бурное развитие «Кузин» прервал кризис 2008 года. «Выросли закупочные цены, а спрос резко упал, у нас остался только один выход — закрываться», — сетует Шогрен. В 2008 году он закрыл последнюю «Кузину». «Тогда я не был уверен, что мы оправимся», — поясняет предприниматель.
Однако в августе 2010-го партнеры перезапустили «Кузину». «Мы решили отказаться от масштабного проекта столовых, но не от самой идеи запустить в Новосибирске сеть с недорогой домашней едой, — объясняет Головкова. — А привычный местным жителям бренд решили оставить».
На этот раз Шогрен вместе с Головковой сосредоточились на формате пекарни с большим выбором кофе и ежедневной свежей выпечкой. В ассортименте — салаты, сэндвичи, каши, кексы, пирожные, торты, пончики, печенье, круассаны, булочки-синнамены с корицей и разнообразными начинками — всего 120 позиций. «Синнамен» — наш собственный бренд, — уверяют Головкова и Шогрен. — В Новосибирске он стал хитом».
Новосибирский хит очень похож на название всемирно известной сети Cinnabon, основанной в 1985 году американцами Грегом и Ричардом Коменами в штате Атланта. Там тоже пекут булочки с корицей, но Головкову это не смущает: «Почвы для конфликта в области авторских прав нет, наши булочки похожи только по названию, но по рецептуре и способу употребления они разные: булочки Cinnabon подаются исключительно теплыми и со столовыми приборами, иначе их есть невозможно. Наши синнамены можно есть и на ходу, неважно — теплыми или холодными».
Шогрен добавляет, что есть и другие нюансы: «В Cinnabon пекут булочки из замороженных полуфабрикатов, а наши выпекаются каждое утро и развозятся свежими по точкам». Централизованное производство кондитерских изделий предприниматели наладили недалеко от центра Новосибирска, в арендованном здании площадью 2 тыс. кв. м. Свою продукцию туда привозят более ста поставщиков — «Кузина» использует для своего производства свыше тысячи ингредиентов.
В итоге «Кузина» стала ключевым активом американского предпринимателя. Сегодня в Новосибирске работает 24 «Кузины», а по всей России их 30, включая одну в Барнауле и пять московских. По словам Головковой, открытие одной кондитерской обходится в 4–5 млн руб. Бизнесмены, как правило, используют собственные средства и привлекают местных партнеров. Специально для московской сети Головкова и Шогрен открыли в столице, в районе метро «Шипиловская», собственное производство.
«У нас не кофейня, а кондитерские магазины у дома!» — утверждают предприниматели. Действительно, из 30 точек столики есть только в московских. «Мы знаем, что москвичи любят приходить в кафе с ноутбуками, чтобы поработать», — говорит Шогрен. В московской «Кузине», что неподалеку от метро «Аэропорт», корреспондент РБК застала команду редакции онлайн-журнала «Дискурс». «Тут очень удобно работать: мало людей, дешевый и хороший кофе с синнаменами, — пояснил глава проекта Константин Ворович. — Только розеток маловато — с ними можно было бы и полноценный коворкинг сделать».
Недавно Шогрен вернулся из США и спустя несколько дней улетает туда снова: там, неподалеку от родного Миннеаполиса, он в 2016 году купил кондитерскую Baker's Wife. Это была разведка боем. «Я хотел быстрее выйти на американский рынок, не тратя время на поиск подходящего помещения и ремонт. Baker's Wife — известная районная пекарня с лояльными клиентами и отличной выпечкой. А за год мы поняли многие нюансы производства и продажи выпечки в Америке и адаптировались к ним», — говорит предприниматель.
«Наполеон» в Америке
В городе Сент-Пол, что на другой стороне реки от Миннеаполиса, находится крупнейший университет штата. На территории университетского кампуса и заработала в середине сентября 2017 года первая в Миннесоте Kuzina.
Ассортимент похож на российский, только в два раза меньше — около 60 позиций, подсчитал Шогрен. Запуск пекарни обошелся ему в 5,5 млн руб. Большая часть денег потребовалась на ремонт и оборудование — кофемашину, духовые шкафы, витрины, холодильник.
«В Америке продается очень много замороженных тортов и пирожных, большинство очень просты, не имеют вкуса и текстуры. Поэтому свежая «европейская» выпечка пользуется большим спросом. Уверен, что и российские торты были бы очень желанными, тем более что большинство людей просто не знают, как испечь такое самостоятельно», — объясняет Эрик Шогрен.
Владелица кондитерской Miss Cake Диана Вишневская часто ездит в США, где проводит мастер-классы для местных клиентов. Она говорит, что в смысле кондитерских предпочтений американцы похожи на русских: любят выпечку с большим содержанием сахара, бисквитное тесто с кремом, наполнители из шоколада, карамели. Например, подобная выпечка продается в американской сети Magnolia Bakery и пользуется очень большой популярностью. «Многие популярные в России торты — «Прага», «Наполеон», тот же «Сметанник» — пошли бы у американцев на ура», — считает кондитер.
В ближайшем будущем Шогрен намерен дополнить ассортимент собственным хлебом, включая зерновой и ржаной. «Американцы будут хорошо платить за здоровый хлеб, потому что здесь в основном продается хлеб длительного хранения», — рассчитывает Шогрен. Развитием хлебной линейки занимается Ольга Шогрен, не так давно она закончила курс в одной из гастрономических школ.
Остальные эксперименты с ассортиментом впереди, когда Шогрену удастся «вырастить» из небольшой пекарни настоящую сеть. Пока ему приходится конкурировать с разнообразными кофейнями почти трехмиллионного Сент-Пола, в том числе и на территории университетского кампуса. Возможно, на родине обрусевшему Шогрену будет даже сложнее, чем в России, где его «Кузины» окупались в среднем за два — два с половиной года.
Взгляд со стороны
«На гастрономическом рынке Америки легко ошибиться»
Михаил Гончаров, владелец сети блинных «Теремок» (в конце прошлого года он открыл первый ресторан Teremok на Манхэттене)
«Американский рынок довольно хорошо развит, на нем высокая конкуренция, и найти свое место не так-то просто. А ресторанный бизнес вообще один из самых рисковых. Зато рынок США огромный, вероятность того, что найдутся те, кому по вкусу новые пирожные и торты, очень высока. Самое главное в этом деле — то, как ты откроешься, как о себе заявишь. Очень важны ресурсы и команда. И качество продукции, конечно».
«Нужно предложить оригинальный интересный вкус»
Диана Вишневская, владелица кондитерской Miss Cake
«Чтобы иметь успех в новой стране и новом месте, у новой кондитерской должно быть удобное расположение. В каком-то смысле проще начинать с глубинки, чем с Нью-Йорка с его широким гастрономическим опытом и жителями, которые читают ресторанные колонки и доверяют колумнистам.
Американцы очень традиционны: у жителей небольших городков развита привычка годами ходить в одну и ту же кондитерскую или кофейню. Это объясняется стабильным качеством, которое зачастую помнит несколько поколений. При этом ориентироваться на малочисленную русскую диаспору нецелесообразно: ей много не продашь. Чтобы заставить американцев попробовать что-то новое, нужно предложить оригинальный интересный вкус. Главное — создать прецедент, чтобы люди зашли и попробовали. Если качество новой продукции клиентов устроит, возможно, они станут тем самым поколением, с которого начнется традиция приходить по утрам за выпечкой именно туда».