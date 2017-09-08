Миссия неразместима

Украина назвала условия ввода миротворцев ООН в Донбасс

Украина не будет согласовывать параметры размещения миротворческой миссии с ДНР и ЛНР, участие представителей самопровозглашенных республик, а также России неприемлемо, считает президент Украины

Фото: Михаил Палинчак / ТАСС

Требования Украины

Миротворческая миссия ООН должна быть размещена на всей территории ДНР и ЛНР, а также на границе с Россией, заявил 7 сентября президент Украины Петр Порошенко во время выступления в парламенте. Участие в миссии представителей самопровозглашенных республик, а также России невозможно, передало слова украинского лидера агентство УНН.

Порошенко пояснил, что принципы миротворческих миссий ООН исключают «участие в ней представителей страны-агрессора или сторон конфликта». «Никакого согласования с российскими боевиками параметров участия будущей миссии ООН идти не может», — подчеркнул он.

Переговоры о вводе миротворцев или их ввод не могут привести к снятию санкций с России, добавил Порошенко, они должны оставаться в силе «до полного восстановления суверенитета, территориальной целостности и независимости» Украины.

«Размещение на всей оккупированной территории Донбасса «голубых касок» ООН стало бы реальным прорывом в процессе мирного урегулирования, мощным фактором деэскалации», — отметил он (цитата по УНИАН).

Президент России Владимир Путин 5 сентября выступил в поддержку размещения миротворцев в Донбассе, но уточнил, что их мандат должен сводиться к обеспечению безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Миротворцы должны быть размещены на линии разграничения между силами Киева, Донецка и Луганска, пояснил президент. Отправка миссии должна быть согласована с ДНР и ЛНР, назвал он еще одно условие.

5 сентября постпред России при ООН Василий Небензя сказал, что соответствующий проект резолюции Москва направила в Совбез ООН.

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Россия стоит на своем

Для размещения миротворцев в зоне конфликта на Украине главным условием должно быть согласие на это и Киева, и непризнанных республик, повторил 7 сентября позицию Москвы пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Миротворцы, по его словам, могут размещаться в точке соприкосновения конфликтующих сторон только с их согласия.

Порошенко считает Россию стороной конфликта, Москва это отрицает, о чем напомнил Песков журналистам.

В самопровозглашенных республиках высказывания Порошенко оценили негативно. ​Он не настроен рассматривать мирный путь разрешения конфликта, заявил РБК полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего. «Он [Порошенко] не хочет пытаться мирным путем разрешать конфликт, если он настаивает на том, чтобы ввести тот вариант применения сил ООН, который в данной ситуации невозможен. А попытку найти какой-то иной приемлемый вариант участия ООН в конкретно данной ситуации — в обеспечении безопасности наблюдателей ОБСЕ — он сразу отвергает», — сообщил Дейнего.

Источник РБК, близкий к контактной группе в Минске с российской стороны, ранее высказал сомнения в том, что резолюция о миротворцах будет поддержана в Совбезе ООН. Российский проект, говорил собеседник РБК, будет, «скорее всего», предполагать участие Москвы в миротворческой миссии, Киев и страны Запада с этим вряд ли согласятся. Собеседник РБК также говорил, что предложение Путина — исключительно имиджевый шаг Кремля, чтобы перебить повестку с темой миротворцев, которую регулярно поднимает Киев.

Возможности компромисса

Президент Порошенко намерен обсудить миротворческую миссию на Генассамблее ООН, которая начнется 12 сентября в Нью-Йорке. Однако, по мнению украинского политолога Вадима Карасева, после выступления Порошенко в парламенте и комментария Пескова вопрос о размещении миссии можно считать закрытым из-за разного понимания сторонами существа конфликта: для Украины он — внешний и Россия является его стороной, Москва, ДНР и ЛНР считают конфликт внутриукраинским. Пока не будет найден компромисс при понимании конфликта, не будет и согласия о введении «голубых касок». А со стороны Киева готовности к компромиссу нет, указывает Карасев: Украина ужесточает свою позицию, в том числе обещая в новом законе о реинтеграции Донбасса назвать Россию страной-агрессором.

Германия и Франция как участники «нормандского формата» по Украине, а также США, которые имеют влияние на Киев, поддержат позицию Порошенко относительно миротворцев, так как она позволит им продолжать оказывать санкционное давление на Москву, уверен Карасев.

Госдеп США прокомментировал предложение Путина по миротворцам 6 сентября. В заявлении представителя ведомства Хизер Науэрт говорится, что предложение российского президента «стоит изучить», однако отмечается, что «любая такая миссия должна иметь широкий мандат по обеспечению мира и безопасности на всей оккупированной территории Украины», что совпадает с позицией Порошенко. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль говорил, что Россия показала изменение взглядов на украинскую проблему, которое не надо сбрасывать со счетов, и что введение миротворцев может привести к частичной отмене санкций.

Если Порошенко продолжит показывать неготовность к компромиссу, он может подтолкнуть Европу к изменению позиции по санкциям в отношении Москвы в сторону их облегчения, уверен замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Он напоминает, что именно Порошенко с 2015 года призывал ввести международные силы в зону конфликта и что ему будет сложно обосновать отказ от миротворцев без имиджевых потерь.

Важно, что дискуссия о миротворцах перешла в практическую плоскость, ​однако есть риск, что одна из сторон сочтет более правильным встать на принципиальную позицию, что закроет возможности для компромисса, говорит руководитель внешнеполитического направления Центра стратегических разработок Сергей Уткин. По его оценке, возможны варианты, которые позволят получить согласие на присутствие миротворцев у ЛНР и ДНР, если, например, Россия гарантирует соблюдение договоренностей, что позволит удовлетворить требования Киева.​