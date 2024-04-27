ФАС предостерегла от роста цен на стройматериалы на фоне паводков
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отправила производителям стройматериалов письма с предостережением от необоснованного повышения цен на фоне паводков, сообщило ведомство. По данным службы, речь идет об Оренбургской, Курганской, Тюменской областях, Алтайском крае и близлежащих регионах.
Согласно данным ФАС, Минпромторга и Минстроя, для повышения цен на стройматериалы отсутствуют основания. Ведомство полагает, что необходимо соблюдать принципы ответственного ценообразования в затронутых подтоплением регионах. Производители стройматериалов также должны передать информацию своим торговым домам, дилерам и агентам.
«Получение ФАС России информации о росте цен на стройматериалы будет являться поводом для оценки действий организации на предмет нарушения антимонопольного законодательства», — подчеркнули в ведомстве.
Накануне глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил о недопустимости роста цен из-за паводков. Он подчеркнул, что спекулянты будут наказаны.
В конце марта — начале апреля в российских регионах начались паводки, которые к середине апреля усилились. Орск в Оренбуржье стал первым городом, который серьезно столкнулся с проблемой — в нем прорвало насыпную дамбу, река Урал затопила дома в старой и новой частях города.
Позднее вода пришла и в Оренбург. Пик паводка уже прошел, 23 апреля уровень воды в Урале у города был ниже опасного. По последним данным, выплаты пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области составили 1 млрд руб.
25 апреля в Тюменской области объявили штормовое предупреждение из-за второй волны паводка. Вода начнет спадать только с 4 мая, а ниже критической отметки ее уровень опустится только 12–16 мая.
Губернатор Курганской области Виктор Шумков рассказал 25 апреля, что вода в регионе идет на спад, а власти и жители устраняют последствия наводнения.
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