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Наводнения в России ,  
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ФАС предостерегла от роста цен на стройматериалы на фоне паводков

ФАС на фоне паводков предостерегла производителей от роста цен на стройматериалы
Сюжет
Наводнения в России
ФАС подчеркнула, что для повышения стоимости стройматериалов отсутствуют основания. Ранее глава Минстроя предупреждал, что спекулянты, поднимающие цены на такие товары, будут наказаны
Фото: Владимир Зинин / ТАСС
Фото: Владимир Зинин / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отправила производителям стройматериалов письма с предостережением от необоснованного повышения цен на фоне паводков, сообщило ведомство. По данным службы, речь идет об Оренбургской, Курганской, Тюменской областях, Алтайском крае и близлежащих регионах.

Согласно данным ФАС, Минпромторга и Минстроя, для повышения цен на стройматериалы отсутствуют основания. Ведомство полагает, что необходимо соблюдать принципы ответственного ценообразования в затронутых подтоплением регионах. Производители стройматериалов также должны передать информацию своим торговым домам, дилерам и агентам.

«Получение ФАС России информации о росте цен на стройматериалы будет являться поводом для оценки действий организации на предмет нарушения антимонопольного законодательства», — подчеркнули в ведомстве.

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Накануне глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил о недопустимости роста цен из-за паводков. Он подчеркнул, что спекулянты будут наказаны.

В конце марта — начале апреля в российских регионах начались паводки, которые к середине апреля усилились. Орск в Оренбуржье стал первым городом, который серьезно столкнулся с проблемой — в нем прорвало насыпную дамбу, река Урал затопила дома в старой и новой частях города.

Позднее вода пришла и в Оренбург. Пик паводка уже прошел, 23 апреля уровень воды в Урале у города был ниже опасного. По последним данным, выплаты пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области составили 1 млрд руб.

25 апреля в Тюменской области объявили штормовое предупреждение из-за второй волны паводка. Вода начнет спадать только с 4 мая, а ниже критической отметки ее уровень опустится только 12–16 мая.

Губернатор Курганской области Виктор Шумков рассказал 25 апреля, что вода в регионе идет на спад, а власти и жители устраняют последствия наводнения.

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Георгий Смирнов
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