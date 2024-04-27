ФАС на фоне паводков предостерегла производителей от роста цен на стройматериалы

ФАС предостерегла от роста цен на стройматериалы на фоне паводков

ФАС подчеркнула, что для повышения стоимости стройматериалов отсутствуют основания. Ранее глава Минстроя предупреждал, что спекулянты, поднимающие цены на такие товары, будут наказаны

Фото: Владимир Зинин / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отправила производителям стройматериалов письма с предостережением от необоснованного повышения цен на фоне паводков, сообщило ведомство. По данным службы, речь идет об Оренбургской, Курганской, Тюменской областях, Алтайском крае и близлежащих регионах.

Согласно данным ФАС, Минпромторга и Минстроя, для повышения цен на стройматериалы отсутствуют основания. Ведомство полагает, что необходимо соблюдать принципы ответственного ценообразования в затронутых подтоплением регионах. Производители стройматериалов также должны передать информацию своим торговым домам, дилерам и агентам.

«Получение ФАС России информации о росте цен на стройматериалы будет являться поводом для оценки действий организации на предмет нарушения антимонопольного законодательства», — подчеркнули в ведомстве.

Накануне глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил о недопустимости роста цен из-за паводков. Он подчеркнул, что спекулянты будут наказаны.

В конце марта — начале апреля в российских регионах начались паводки, которые к середине апреля усилились. Орск в Оренбуржье стал первым городом, который серьезно столкнулся с проблемой — в нем прорвало насыпную дамбу, река Урал затопила дома в старой и новой частях города.

Позднее вода пришла и в Оренбург. Пик паводка уже прошел, 23 апреля уровень воды в Урале у города был ниже опасного. По последним данным, выплаты пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области составили 1 млрд руб.

25 апреля в Тюменской области объявили штормовое предупреждение из-за второй волны паводка. Вода начнет спадать только с 4 мая, а ниже критической отметки ее уровень опустится только 12–16 мая.

Губернатор Курганской области Виктор Шумков рассказал 25 апреля, что вода в регионе идет на спад, а власти и жители устраняют последствия наводнения.